Denuncian que Ayuso ‘recupera’ la ley del suelo de Aznar y atenta contra la vivienda: “Abre la puerta a ilegalidades”

Nadie está conforme con la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid. PSOE, Más Madrid y las asociaciones vecinales y medioambientales han presentado alegaciones y algunos, como los socialistas, piden directamente la retirada del texto tras analizar el Anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER). Los socialistas apuntan directamente que el documento invade competencias propias de los municipios y pone patas arriba el equilibrio institucional.