edición general
16 meneos
14 clics
Denuncian que Ayuso ‘recupera’ la ley del suelo de Aznar y atenta contra la vivienda: “Abre la puerta a ilegalidades”

Denuncian que Ayuso ‘recupera’ la ley del suelo de Aznar y atenta contra la vivienda: “Abre la puerta a ilegalidades”

Nadie está conforme con la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid. PSOE, Más Madrid y las asociaciones vecinales y medioambientales han presentado alegaciones y algunos, como los socialistas, piden directamente la retirada del texto tras analizar el Anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER). Los socialistas apuntan directamente que el documento invade competencias propias de los municipios y pone patas arriba el equilibrio institucional.

| etiquetas: madrid , ayuso , construcción , ladrillo , economía , vivienda
9 7 0 K 150 Ayuso_news
6 comentarios
9 7 0 K 150 Ayuso_news
masde120 #3 masde120 *
Por mucha tirria que se le tenga a esta personaja, algo hay que hacer, tener vivienda es mucho más importante, a otra escala de magnitud, que muchas de las cosas que intentan impedir el resto de leyes que la regulan (uy, no te metas que eso es competencia municipal, como dice la noticia, o uy, yo es que lo haría de otra manera). Si el estado no hace nada para cuadrar las dos cosas bienvenida sea cualquier paso que lo intente por mucho que choque contra el status quo. Más ilegal y anticonstitucional es no poder pagar una vivienda y formar una familia que se está evitando a millones de jovenes
1 K 20
#4 MetalAgm *
#3 Pero es que el primer punto para resolver el tema de la vivienda es empezar a redistribuir poblacion por el resto del pais (que no somos Singapur, que tenemos las dos Castillas y Extremadura medio abandonadas y tenemos terreno de sobra que ya quisiera Singapur), o en su defecto, frenar la llegada masiva de gente de otras comunidades a Madrid/Barcelona... luego, favorecer el teletrabajo en todos los puestos posibles, y que sea el trabajador que elija la modalidad sin que la empresa pueda…   » ver todo el comentario
0 K 11
masde120 #5 masde120 *
#4 el mundo entero se concentra en las ciudades en todo el mundo. No puedes luchar con eso a la fuerza, es lo logico. Vivienda hay ya baratisima en otros sitios y la gente no se va y no se va a ir por mucho que tu quieras. Si quieres cambiarlo lo intentas mientras haces algo para que haya vivienda en las ciudades. Lo que no puedes hacer es no hacer nada y que se muera el pais entero como está ocurriendo.

En Madrid se pueden meter tranquilamente 25 millones de personas. Solo hace falta que…   » ver todo el comentario
0 K 10
MAVERISCH #6 MAVERISCH *
#3 De acuerdo porque me parece una salvajada que España haya crecido en diez millones de habitantes y no haber creado vivienda al ritmo. En este momento considero que debería estarse construyendo vivienda masivamente para subsanar esa gran cagada. Privada, publica, o lo que les dé la gana. Y es lo mínimo porque yo metería agente en la cárcel por lo que han hecho con la vivienda.
Sólo un apunte, Ayuso y la comunidad de Madrid también son el Estado.
0 K 11
pepel #1 pepel *
Quirón construcciones S.A..
0 K 18
Furiano.46 #2 Furiano.46
Me cuadra. Son de la misma calaña, se diferencian en el bigote
0 K 11

menéame