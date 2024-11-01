Denuncian que Ayuso ‘recupera’ la ley del suelo de Aznar y atenta contra la vivienda: “Abre la puerta a ilegalidades”

Nadie está conforme con la nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid. PSOE, Más Madrid y las asociaciones vecinales y medioambientales han presentado alegaciones y algunos, como los socialistas, piden directamente la retirada del texto tras analizar el Anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER). Los socialistas apuntan directamente que el documento invade competencias propias de los municipios y pone patas arriba el equilibrio institucional.
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En Madrid se pueden meter tranquilamente 25 millones de personas. Solo hace falta que… » ver todo el comentario
Sólo un apunte, Ayuso y la comunidad de Madrid también son el Estado.