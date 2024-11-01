edición general
Denuncia el trato de dos policías locales a su hermana con discapacidad grave por dar de comer a las palomas en Cádiz

Dos agentes de paisano la obligaron a dejar de hacerlo y a volver a su casa, lo que le provocó un ataque de ansiedad, según consta en la denuncia ante la Policía Nacional

#6 harverto
¿Pero esos policías que se juegan su físico por salvarnos de las palomas, qué?
Supercinexin #2 Supercinexin
Dramatización:

- Illo, seztá poniendo la cosa shunga eh, con tanto narco i tanta droja por tos laos...
- Uh... lotro día le metieron un pinchaso a López, do meze de baha, le afestó a un pulmón.
- Ya vé... musho maleante. Yo a vese sargo de casa acohonao, no zé qué me vi a encontrá.
- Un trabaho mu difísil er que tenemo por delante si queremo acabá con to esa delincuensia, zí.
- Mira tú, mira esa shiquilla dándore de comé a laz paloma, ¿ezo noztaba prohibío, tú?
- No zé, amo a ve qué paza, ya zeguimo aluego habrando dezo de la droga. ¡EH TÚ, SHIQUILLA! ¡EH! ¡ARTO ARAMIMMO! ¡NO TEJCONDAS QUE TEMO PILLAO!
reivaj01 #3 reivaj01
¿Alguien tiene a mano el contador de casos aislados? Yo he salido de casa y no lo llevo encima.
Por cierto, lo mejor sería dar de comer a los buitres con los despojos estos.
#7 Luiskelele
#3 #3 Jardineros con pistola, volumen XXXXVVII
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Estos son de los que cuando hay un reyerta les pilla cagando y si pasa el narco casualmente miran al sol.
fofito #5 fofito
Ser un servidor público y tener sensibilidad social no son sinónimos.
De hecho,a algunos ,se les enseña a no hacer uso de esta última.
Olepoint #1 Olepoint
Cosas importantes pagadas con el dinero público.
#4 rafeame
Por el titular se deduce que las palomas de Cádiz son muy peligrosas.
