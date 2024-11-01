·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11348
clics
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
7829
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
7603
clics
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
4680
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
3797
clics
Ponen un teléfono móvil a la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
más votadas
495
La empresa gestora del hospital público de Torrejón (Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) ordena rechazar pacientes para ganar más: “Hacemos actividad que nos perjudica”
401
Aceptar los estándares de los automóviles estadounidenses pondría en riesgo las vidas europeas, advierten las ciudades y la sociedad civil [EN]
554
El PP es responsable del 40% de la corrupción judicializada en España, por delante del 15% del PSOE y el 4% de Convergència
288
Tribuna: “Tener que atender a los pacientes es el principal obstáculo de nuestro hospital para obtener beneficios”, por el CEO de Ribera Salud
352
La fiscal del caso Montoro contesta a las defensas: "No es una causa política, sino actuaciones graves de corrupción"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
58
clics
Denuncia el trato de dos policías locales a su hermana con discapacidad grave por dar de comer a las palomas en Cádiz
Dos agentes de paisano la obligaron a dejar de hacerlo y a volver a su casa, lo que le provocó un ataque de ansiedad, según consta en la denuncia ante la Policía Nacional
|
etiquetas
:
cádiz
,
discapacidad
,
policía
17
4
0
K
315
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
4
0
K
315
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
harverto
¿Pero esos policías que se juegan su físico por salvarnos de las palomas, qué?
2
K
28
#8
Xuanin71
#6
0
K
7
#2
Supercinexin
Dramatización:
- Illo, seztá poniendo la cosa shunga eh, con tanto narco i tanta droja por tos laos...
- Uh... lotro día le metieron un pinchaso a López, do meze de baha, le afestó a un pulmón.
- Ya vé... musho maleante. Yo a vese sargo de casa acohonao, no zé qué me vi a encontrá.
- Un trabaho mu difísil er que tenemo por delante si queremo acabá con to esa delincuensia, zí.
- Mira tú, mira esa shiquilla dándore de comé a laz paloma, ¿ezo noztaba prohibío, tú?
- No zé, amo a ve qué paza, ya zeguimo aluego habrando dezo de la droga. ¡EH TÚ, SHIQUILLA! ¡EH! ¡ARTO ARAMIMMO! ¡NO TEJCONDAS QUE TEMO PILLAO!
0
K
17
#3
reivaj01
¿Alguien tiene a mano el contador de casos aislados? Yo he salido de casa y no lo llevo encima.
Por cierto, lo mejor sería dar de comer a los buitres con los despojos estos.
0
K
12
#7
Luiskelele
#3
#3
Jardineros con pistola, volumen XXXXVVII
0
K
11
#9
ur_quan_master
Estos son de los que cuando hay un reyerta les pilla cagando y si pasa el narco casualmente miran al sol.
0
K
11
#5
fofito
Ser un servidor público y tener sensibilidad social no son sinónimos.
De hecho,a algunos ,se les enseña a no hacer uso de esta última.
0
K
10
#1
Olepoint
Cosas importantes pagadas con el dinero público.
0
K
8
#4
rafeame
Por el titular se deduce que las palomas de Cádiz son muy peligrosas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
- Illo, seztá poniendo la cosa shunga eh, con tanto narco i tanta droja por tos laos...
- Uh... lotro día le metieron un pinchaso a López, do meze de baha, le afestó a un pulmón.
- Ya vé... musho maleante. Yo a vese sargo de casa acohonao, no zé qué me vi a encontrá.
- Un trabaho mu difísil er que tenemo por delante si queremo acabá con to esa delincuensia, zí.
- Mira tú, mira esa shiquilla dándore de comé a laz paloma, ¿ezo noztaba prohibío, tú?
- No zé, amo a ve qué paza, ya zeguimo aluego habrando dezo de la droga. ¡EH TÚ, SHIQUILLA! ¡EH! ¡ARTO ARAMIMMO! ¡NO TEJCONDAS QUE TEMO PILLAO!
Por cierto, lo mejor sería dar de comer a los buitres con los despojos estos.
De hecho,a algunos ,se les enseña a no hacer uso de esta última.