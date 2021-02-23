edición general
La denuncia de un socio contra una parte de la junta saliente del FC Barcelona: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal

La denuncia presentada por un socio del FC Barcelona contra el expresidente del club y candidato, Joan Laporta, y parte de su equipo directivo, atribuye la presunta comisión de varios delitos económicos que, en el mismo escrito, califica de “graves”. Estos son: blanqueo de capitales, administración desleal y delitos societarios, falsedad documental, fraude a Hacienda y organización criminal.

etiquetas: fc barcelona , laporta , corrupción
FueraSionistasdeMeneame #5 FueraSionistasdeMeneame
La película es:
- Alguien intenta filtrar a unos medios de comunicación documentación claramente falsa.
- Dichos medios contactan con el club para evidenciar lo que ya saben, que es falsa, así que pasan de publicar nada.
- Esos documentos llegan a un "socio" que, en plena campaña electoral con encuestas que dan a Laporta el 80% de votos, pone una denuncia. Lo que viene a ser un "es burdo, pero vamos con ello".
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
Seny, valors
#10 concentrado
#3 i presumpció d'innocència, no t'oblidis :troll:
Ze7eN #1 Ze7eN *
La noticia original, también de El Periódico, con menos detalles: Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral
El comunicado oficial de la junta directiva, a través del club: Comunicat del FC Barcelona
MacMagic #4 MacMagic
Si que ha sentado mal perder el liderazgo de la liga.

Ánimo.
Ze7eN #2 Ze7eN
Aunque bueno, todos sabemos que es una maniobra de Florentino para tapar que han perdido el liderato en Liga.
devilinside #6 devilinside
De hecho, para esto se hizo Florentino socio del Barça
Kantinero #7 Kantinero
El Barsa es un nido de buitres fraudulentos , en el Madrid en cambio solo hay uno, el y solo el
devilinside #8 devilinside
#7 Pero el tipo es listo, no le han pillado en ninguna, que yo sepa
FueraSionistasdeMeneame #9 FueraSionistasdeMeneame
#7 De hecho es él y solo él porque es el dueño del club, allí los socios de la oposición no pueden lanzar mierda porque simplemente no existe la oposición. Controla todos los medios, controla los jueces, controla los políticos, controla absolutamente todo.

Recordemos como el Real Madrid cobró 200 millones de las islas Caimán sabiendo que estaba haciendo fraude de ley
www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2021-02-23/real-madrid-football
¿Que se ha hecho desde entonces desde hacienda? ¿Alguna investigación? ¿Alguna noticia? Absolutamente NADA. ¿Sabéis quien era el ministro? CRISTOBAL MONTORO. Vaya, casualidad.
#11 Kikoncito
Irrelevante, todos sabemos que el F.C Barcelona es un nido de mierda corrupto.
