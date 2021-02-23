La denuncia de un socio contra una parte de la junta saliente del FC Barcelona: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal

La denuncia presentada por un socio del FC Barcelona contra el expresidente del club y candidato, Joan Laporta, y parte de su equipo directivo, atribuye la presunta comisión de varios delitos económicos que, en el mismo escrito, califica de “graves”. Estos son: blanqueo de capitales, administración desleal y delitos societarios, falsedad documental, fraude a Hacienda y organización criminal.
| etiquetas: fc barcelona , laporta , corrupción
- Alguien intenta filtrar a unos medios de comunicación documentación claramente falsa.
- Dichos medios contactan con el club para evidenciar lo que ya saben, que es falsa, así que pasan de publicar nada.
- Esos documentos llegan a un "socio" que, en plena campaña electoral con encuestas que dan a Laporta el 80% de votos, pone una denuncia. Lo que viene a ser un "es burdo, pero vamos con ello".
El comunicado oficial de la junta directiva, a través del club: Comunicat del FC Barcelona
Ánimo.
Recordemos como el Real Madrid cobró 200 millones de las islas Caimán sabiendo que estaba haciendo fraude de ley
¿Que se ha hecho desde entonces desde hacienda? ¿Alguna investigación? ¿Alguna noticia? Absolutamente NADA. ¿Sabéis quien era el ministro? CRISTOBAL MONTORO. Vaya, casualidad.