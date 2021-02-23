La denuncia de un socio contra una parte de la junta saliente del FC Barcelona: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal

La denuncia presentada por un socio del FC Barcelona contra el expresidente del club y candidato, Joan Laporta, y parte de su equipo directivo, atribuye la presunta comisión de varios delitos económicos que, en el mismo escrito, califica de “graves”. Estos son: blanqueo de capitales, administración desleal y delitos societarios, falsedad documental, fraude a Hacienda y organización criminal.