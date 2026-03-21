edición general
4 meneos
6 clics
Dentro de un biobanco gallego: «Obtener cerebros de personas sanas es muy importante para la investigación»

Dentro de un biobanco gallego: «Obtener cerebros de personas sanas es muy importante para la investigación»

El primer caso en España de la enfermedad de las vacas locas, la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), se dio en el 2000 en una granja de Lugo. Una crisis que llevó a sacrificar miles de reses en la comunidad y que conllevó al miedo al contagio por consumo de carne contaminada con priones de la variante en humanos, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob: neurodegenerativa, sin tratamiento y potencialmente mortal. Por esa razón, en el 2002, se creó en Vigo el primer banco de cerebros de Galicia, cuya distinción sigue manteniendo a día de hoy.

| etiquetas: ciencia , biobanco
3 1 0 K 53 ciencia
5 comentarios
3 1 0 K 53 ciencia
Furiano.46 #1 Furiano.46
Políticos descartados :troll:
0 K 11
Vodker #2 Vodker
Cereeeeeeebros !!!  media
1 K 23
#3 dclunedo
Premio al titular del mes.....
4 K 54
Dene #4 Dene
Yo aquí tengo uno en buen estado .....:troll: :troll:  media
0 K 12
#5 Tecar
¿Con cabeza alrededor o sin cabeza?
:troll:
0 K 7

menéame