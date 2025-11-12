·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5560
clics
Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO
4357
clics
Por qué perdimos el hábito de dormir en dos turnos y cómo modificó nuestra percepción del tiempo
4028
clics
Presentan en Moscú el primer robot antropomórfico ruso con IA y se desploma en el escenario
4331
clics
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
3936
clics
Críticas a la portada de 'El Mundo' sobre el fiscal general: "¿Dónde habéis hecho la encuesta, en la redacción?"
más votadas
341
Delegación de Gobierno aplica la Ley Mordaza contra un fotoperiodista que informó de un desahucio
665
Los bloqueos de LaLiga están cortando el acceso incluso a webs de hospitales y apps de herramientas sanitarias
526
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
300
¿Qué pasa si rechazas un desvío a la privada?
456
Madrid vuelve a reventar la reunión del Consejo Interterritorial de Salud e insiste en que no entregará sus datos sobre los cribados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
93
clics
Por qué los denisovanos pueden ayudarnos a comprender cómo llegamos a ser los únicos humanos en la Tierra
Los ùltimos estudios sobre una especie humana casi desconocida revelan que hoy estamos aquí gracias a ellos.
|
etiquetas
:
prehistoria
,
antropología
,
fósiles
,
ciencia
5
1
0
K
52
ciencia
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
52
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
BoosterFelix
Somos los únicos animales que caminan a dos pies en postura erguida. Está claro que queríamos conservar nuestros robustos brazos primates prensiles. Y también está claro que ya no queríamos hacerlo para colgarnos de las ramas.
0
K
8
#2
cocolisto
*
Buen envío e interesante
#0
.
0
K
20
#3
Glidingdemon
Denisovanos, me la agarraos con la mano.
Ya me voy, no hace falta empujar.
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ya me voy, no hace falta empujar.