edición general
6 meneos
93 clics
Por qué los denisovanos pueden ayudarnos a comprender cómo llegamos a ser los únicos humanos en la Tierra

Por qué los denisovanos pueden ayudarnos a comprender cómo llegamos a ser los únicos humanos en la Tierra

Los ùltimos estudios sobre una especie humana casi desconocida revelan que hoy estamos aquí gracias a ellos.

| etiquetas: prehistoria , antropología , fósiles , ciencia
5 1 0 K 52 ciencia
3 comentarios
5 1 0 K 52 ciencia
#1 BoosterFelix
Somos los únicos animales que caminan a dos pies en postura erguida. Está claro que queríamos conservar nuestros robustos brazos primates prensiles. Y también está claro que ya no queríamos hacerlo para colgarnos de las ramas.
0 K 8
cocolisto #2 cocolisto *
Buen envío e interesante #0.
0 K 20
Glidingdemon #3 Glidingdemon
Denisovanos, me la agarraos con la mano.
Ya me voy, no hace falta empujar.
0 K 8

menéame