Deniegan la incapacidad absoluta a un albañil con cirrosis hepática y trasplantado porque puede hacer trabajos más leves

Un tribunal considera que, aunque la enfermedad renal crónica persiste y le descarta para ejercerse en su profesión habitual, puede emplearse en otros oficios con esfuerzos físicos moderados. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado un recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social y revoca la sentencia dictada por un juzgado de Zaragoza que declaró la incapacidad absoluta a un albañil con cirrosis hepática. La resolución condenó a la entidad gestora a abonarle una pensión mensual vitalicia