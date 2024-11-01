Deniegan la incapacidad absoluta a un albañil con cirrosis hepática y trasplantado porque puede hacer trabajos más leves

Un tribunal considera que, aunque la enfermedad renal crónica persiste y le descarta para ejercerse en su profesión habitual, puede emplearse en otros oficios con esfuerzos físicos moderados. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado un recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social y revoca la sentencia dictada por un juzgado de Zaragoza que declaró la incapacidad absoluta a un albañil con cirrosis hepática. La resolución condenó a la entidad gestora a abonarle una pensión mensual vitalicia
Pueden perfectamente estar en una oficina del DNI por poner un ejemplo mientras un albañil debe esperar a los 67.
Ahora que ne vengan los de "lucha por conseguir tu jubilación a los 60"
La misma presión hace un albañil que 156.453 Policías nacionales y Guardia Civil.
En la cirrosis hepática, sobre todo cuando está descompensada, se produce una vasodilatación esplácnica que dilata vasos como la arteria renal aferente (la que va al riñón). Al dilatarla disminuye la presión de perfusión y el riñón queda menos perfundido (menos irrigado) lo que deteriora la función renal por hipoperfusión.
En casos severos puede establecerse un círculos vicioso denominado síndrome hepatorrenal de pronóstico infausto y que casi siempre termina requiriendo transplante hepático si se quiere revertir la situación*.
* si bien antes se intenta tratar con vasoconstrictores como la terlipresina o la somatostatina.
Pero conozco casos que han dado el alta cuando el trabajador iba en silla de ruedas, porque podía hacer otras cosas (enfermera).
O decir el inspector médico al jubilado por enfermedad,antes de que se sentara en la silla, "le vamos a dar el alta porque usted está para trabajar" y comerse las palabras con patatas cuando se le presentaron los informes médicos".
Se llama insensibilidad y cierto nivel de ....
La hepatitis crónica (por el virus B o C) y la enfermedad del hígado graso no alcohólica (a menudo asociada con la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico).
Otras causas menos comunes incluyen enfermedades hepáticas autoinmunes, ciertas enfermedades genéticas (como la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson) y la obstrucción de los conductos biliares.
No digo que no tenga usted razón, pero es muy aventurado lo que dice y prejuzga sin conocer el caso.