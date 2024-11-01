edición general
Los demócratas de la Cámara de Representantes publican nuevas imágenes de la isla privada de Epstein en el Caribe (ENG)

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron el miércoles varias fotos y vídeos de la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe, lo que ofrece una visión poco habitual de un lugar secreto donde se sospecha que Epstein traficaba con niñas. Las nuevas imágenes y vídeos muestran la casa de Epstein, incluyendo dormitorios, un teléfono, lo que parece ser una oficina o biblioteca, y una pizarra en la que están escritas las palabras «fin», «intelectual», «engaño» y «poder».

Trump Jr. escribió en 2023: “¡Muéstrennos la lista completa de clientes de Epstein ahora! ¿Por qué alguien protegería a esos canallas? ¡Háganse esta pregunta diariamente y la respuesta será muy evidente!”,
La segunda foto tiene firmas en la pared censuradas. De quien serán...
Es un prostíbulo para ricachos. Tener demasiado poder y dinero genera este tipo de hijos de perra abusadores.
#3 si se follaban a menores de edad que no querían estar ahí y que se supone que tenían o querían tener una relación profesional con el mundo de Epstein.... El problema no es que fuera un prostíbulo. Era otra cosa.
El quirófano de dentista con máscaras de alguien parecido a Franco da bastante grima. También hay otro que parece Stalin.
