Los demócratas de la Cámara de Representantes publican nuevas imágenes de la isla privada de Epstein en el Caribe (ENG)  

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron el miércoles varias fotos y vídeos de la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe, lo que ofrece una visión poco habitual de un lugar secreto donde se sospecha que Epstein traficaba con niñas. Las nuevas imágenes y vídeos muestran la casa de Epstein, incluyendo dormitorios, un teléfono, lo que parece ser una oficina o biblioteca, y una pizarra en la que están escritas las palabras «fin», «intelectual», «engaño» y «poder».