Demócrata Mikie Sherrill es elegida como gobernadora de Nueva Jersey tras vencer a aliado de Trump

La representante federal Mikie Sherrill fue elegida el martes como la nueva gobernadora de Nueva Jersey, consolidando el control demócrata de un estado que ha sido marcadamente azul en las contiendas presidenciales y del Senado, pero que había mostrado una cierta inclinación hacia la derecha en los últimos años.
| etiquetas: mikie sherrill , trump , nueva jersey , elecciones , eeuu
2005 - 53% D vs 43%R (49% participacion)
2009 - 44% D vs 48%R (47% participacion) (+ 1 independiente con 5%)
2013 - 38% D vs 60% R (39% participacion)
2017 - 56.03% D vs 42% R (38% participacion)
2021 - 51% D vs 48% R (39% participacion)
2025 - 56.2% D vs 43% R
