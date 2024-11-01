edición general
Demócrata Mikie Sherrill es elegida como gobernadora de Nueva Jersey tras vencer a aliado de Trump

La representante federal Mikie Sherrill fue elegida el martes como la nueva gobernadora de Nueva Jersey, consolidando el control demócrata de un estado que ha sido marcadamente azul en las contiendas presidenciales y del Senado, pero que había mostrado una cierta inclinación hacia la derecha en los últimos años.

StuartMcNight #5 StuartMcNight
Para aquellos que no esten familiarizados y al que los bots de la caverna les vayan a colar "NuEvA JeRsEy Yah ErA DuMoKrAtAj!!!". Progresion en los ultimos 20 años:

2005 - 53% D vs 43%R (49% participacion)
2009 - 44% D vs 48%R (47% participacion) (+ 1 independiente con 5%)
2013 - 38% D vs 60% R (39% participacion)
2017 - 56.03% D vs 42% R (38% participacion)
2021 - 51% D vs 48% R (39% participacion)
2025 - 56.2% D vs 43% R

La participacion…   » ver todo el comentario
2 K 50
pitercio #3 pitercio
A este paso, Trump manda dar la vuelta a la flota que ha mandado a bombardear Venezuela, tienen faena en casa.
0 K 12
Mikhail #4 Mikhail
#3 ¡Qué va! no hay nada que guste más a un autócrata yankee en apuros que una guerra externa para que los ciudadanos miren para otro lado. :-(
0 K 8
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Hay que actuar ahora o se esto nos va de las manos, Donald.
0 K 11
#2 Jodere
Al loco Donald, no el pato, ya el pueblo raso le tiene calado y le van a venir las hostias por todos lados.
0 K 10

