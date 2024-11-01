edición general
12 meneos
18 clics
Demócrata gana el escaño especial de la Cámara de Representantes del estado de Luisiana en el distrito que ganó Trump (ING)

Demócrata gana el escaño especial de la Cámara de Representantes del estado de Luisiana en el distrito que ganó Trump (ING)

La demócrata Chasity Verret Martinez ganó por amplia ventaja una elección especial para la Cámara estatal de Luisiana en un distrito que Trump ganó por 13 puntos en 2024. Obtuvo el 62% frente al 38% del republicano Brad Daigle, pese a ser superada en gastos de campaña 3 a 1. Aunque el escaño ya era demócrata, los republicanos lo veían como una oportunidad clave. El resultado supone un giro de 37 puntos respecto a 2024 y se suma a otras victorias demócratas recientes en elecciones especiales.

| etiquetas: chasity verret martínez , victoria , escaño , louisiana , distrito , trump
10 2 0 K 134 politica
5 comentarios
10 2 0 K 134 politica
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Las midterms se ponen interesantes
0 K 20
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Relacionada: Líder sindical demócrata Taylor Rehmet gana el escaño en el Senado de Texas por 14 puntos porcentuales

www.meneame.net/story/lider-sindical-democrata-taylor-rehmet-gana-esca
0 K 16
wata #3 wata
Esto acerca más a Trump a hacer algo para anular las próximas elecciones o boicotearlas. Al tiempo.
0 K 11
#5 DenisseJoel
Parece que son elecciones especiales que suelen tener baja participación. Los MAGA más paletos seguramente ni se enteran de que se celebran. Poco extrapolables.
0 K 11
#4 tpm1
Ya les han contado las noticias, ahora les contaremos la verdad:

- en 2019 y 2023 ganaron los demócratas sin que hubiese elecciones ya que no se presentó nadie más
- el número de votantes ha sido de 8.328 (es un distrito de los 160 de Luisiana)
0 K 10

menéame