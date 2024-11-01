Demócrata gana el escaño especial de la Cámara de Representantes del estado de Luisiana en el distrito que ganó Trump (ING)

La demócrata Chasity Verret Martinez ganó por amplia ventaja una elección especial para la Cámara estatal de Luisiana en un distrito que Trump ganó por 13 puntos en 2024. Obtuvo el 62% frente al 38% del republicano Brad Daigle, pese a ser superada en gastos de campaña 3 a 1. Aunque el escaño ya era demócrata, los republicanos lo veían como una oportunidad clave. El resultado supone un giro de 37 puntos respecto a 2024 y se suma a otras victorias demócratas recientes en elecciones especiales.