Líder sindical demócrata Taylor Rehmet gana el escaño en el Senado de Texas por 14 puntos porcentuales (ING)

El demócrata Taylor Rehmet ganó una elección especial para el Senado del estado de Texas, cambiando un distrito ganado por el presidente Donald Trump por 17 puntos en 2024, según ABC News. Con casi todos los votos contados, Rehmet tenía una ventaja de más de 14 puntos porcentuales. Rehmet, líder sindical y veterano militar, derrotó a la republicana Leigh Wambsganss, activista conservadora, en el distrito de Fort Worth. Trump intervino personalmente, apoyando al republicano e instando personalmente a las bases a participar.
| etiquetas: demócrata , taylor rehmet , elecciones , senado , texas
Si a población nos atenemos, creo que Texas es más bien demócrata, pero la zona rural y el gerrimanding les da la vuelta,