"Es demasiado peligroso ir al hospital", dice un testigo presencial de la represión de las protestas en Irán

Jóvenes manifestantes recibieron disparos por la espalda, perdigones dispararon a la cara de un médico, heridos tienen miedo de ir al hospital: "Todas las familias se han visto afectadas" por la represión mortal de la reciente ola de manifestaciones en Irán, dijo un manifestante.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Parece describir al ICE.
Mountains #3 Mountains *
#1 O Palestina.. donde caen bombas "made in USA" en los hospitales.
#4 pirat
#3 Te me has adelantado
salteado3 #2 salteado3 *
El gobierno ha denunciado que hay gente pagada por el mossad disparando a los manifestantes para provocar el caos y la indignación. De hecho las imágenes de los que colgaban la semana pasada no eran de manifestantes, eran los que habían pillado disparando contra la gente a los que acusaban de traición.

Y seguro que no lo explica todo, pero los propios israelíes han reconocido que están metidos en el jaleo, quieren hacerles una primavera de colores de manual, pero parece que los iraníes ya están prevenidos.
