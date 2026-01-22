"Es demasiado peligroso ir al hospital", dice un testigo presencial de la represión de las protestas en Irán

Jóvenes manifestantes recibieron disparos por la espalda, perdigones dispararon a la cara de un médico, heridos tienen miedo de ir al hospital: "Todas las familias se han visto afectadas" por la represión mortal de la reciente ola de manifestaciones en Irán, dijo un manifestante.
| etiquetas: irán , ayatolás
Y seguro que no lo explica todo, pero los propios israelíes han reconocido que están metidos en el jaleo, quieren hacerles una primavera de colores de manual, pero parece que los iraníes ya están prevenidos.