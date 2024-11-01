Demandan a BMW en Países Bajos por presunta manipulación de emisiones de diésel

El fabricante de automóviles alemanes BMW fue demandado por la asociación neerlandesa de consumidores por utilizar software para que sus autos diésel parezcan más amigables con el medio ambiente de lo que realmente son, señaló la portavoz de Consumentenbond, Joyce Donat. Investigaciones realizadas por organizaciones en Países Bajos, así como en Alemania, Francia y Reino Unido, revelaron que esos vehículos diésel fueron equipados con dispositivos que reducen artificialmente las emisiones de óxido de nitrógeno durante las pruebas oficiales.