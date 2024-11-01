edición general
Demanda al ICE después de que unos vídeos mostraran a un pastor siendo alcanzado por “balas químicas” durante una protesta pacífica [ENG]

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois presentó la demanda esta semana, acusando al ICE de haber “aumentado” la violencia contra los manifestantes frente a una sede del organismo en Broadview, Illinois. En los vídeos de una protesta del mes pasado se ve a Black siendo rociado con gas pimienta y, en un momento dado, alcanzado por un proyectil tipo “pellet”.

3 comentarios
tranki #2 tranki
Están locos estos romanos
ThugLife #1 ThugLife *
Me lo habia imaginao con sus ovejitas, en la paz del campo verde.. cuando de repente aparecen los agentes de detrás de un roble.
#3 Grahml
#1 Ya bueno, he dejado el títular tal cual.

Sea el tipo de pastor que sea, sigue siendo un manifestante al que las SS el ICE ha agredido violentamente sin estar haciendo absolutamente nada violento.
