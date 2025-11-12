edición general
Delivery Hero, matriz de Glovo, eleva su facturación un 15,5 % en el tercer trimestre, hasta los 3.736 M€

Europa aportó 625,2 millones de euros lo que supone un 33,6% más

#1 alkalin
¿Podemos decir que contratar directamente y no como falsos autónomos sale mejor a la empresa?
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Estan ganando mas porque les estan pagando menos.
SMaSeR #3 SMaSeR
#1 Los mataderos de Zuera (Zaragoza) también pasaron a toda la plantilla de falsos autónomos que tenían que comprarse ellos los cuchillos y EPI a contratarlos por empresa y ahí siguen.

De repente ya no hacia falta cambiarse las botas de seguridad por unas nuevas cada 3 meses por higiene...., que sinvergüenzas!
