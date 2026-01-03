edición general
Delcy Rodríguez dijo que el ataque sobre Venezuela tiene tinte sionista

Delcy Rodríguez dijo que el ataque sobre Venezuela tiene tinte sionista  

La vicepresidenta habló desde la capital, llamó a la calma interna, pidió apoyo regional y sostuvo la defensa de la soberanía frente a la ofensiva extranjera.

#3 Barriales
Todos los tontolabas de las actas y demás gilipolleces aveissiohengañaos.
Solo quiere petróleo gratis.
Además, este chalado os lo dice a la pura cara.
Viva la libertad carajo.
Torrezzno #6 Torrezzno
Sionista es el nuevo fascismo. Vox es sionista, el meteorito que extinguió a los dinosaurios es sionista.

Mira que yo antes me encantaban todas las teorías esas de goyims, golems y demás. Luego vi los artículos de cierto meneante y daban mas miedo que 4chan
Lenari #4 Lenari
¡¡¡ Judíoooooos !!! ¡¡¡ Es cosa de los judíoooooosssss !!!

Joder con la izquierda anti-fascista que se parece cada vez más al fascismo de toda la vida. xD
Tkachenko #5 Tkachenko
#4 donde has leído "judíos"? Conoces la diferencia entre "judío" y "sionista"?

(Claro que la conoces. Solo vienes a intoxicar).
