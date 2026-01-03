·
Delcy Rodríguez dijo que el ataque sobre Venezuela tiene tinte sionista
La vicepresidenta habló desde la capital, llamó a la calma interna, pidió apoyo regional y sostuvo la defensa de la soberanía frente a la ofensiva extranjera.
etiquetas
:
trump
,
eeuu
,
rodriguez
,
maduro
,
sionismo
,
israel
,
venezuela
#3
Barriales
Todos los tontolabas de las actas y demás gilipolleces aveissiohengañaos.
Solo quiere petróleo gratis.
Además, este chalado os lo dice a la pura cara.
Viva la libertad carajo.
3
K
52
#2
Verdaderofalso
0
K
20
#6
Torrezzno
Sionista es el nuevo fascismo. Vox es sionista, el meteorito que extinguió a los dinosaurios es sionista.
Mira que yo antes me encantaban todas las teorías esas de goyims, golems y demás. Luego vi los artículos de cierto meneante y daban mas miedo que 4chan
0
K
19
#1
Tkachenko
*
Aquí, el HDLGP
x.com/HalaJaber/status/2006884083461231073?s=20
0
K
11
#4
Lenari
¡¡¡ Judíoooooos !!! ¡¡¡ Es cosa de los judíoooooosssss !!!
Joder con la izquierda anti-fascista que se parece cada vez más al fascismo de toda la vida.
1
K
-1
#5
Tkachenko
#4
donde has leído "judíos"? Conoces la diferencia entre "judío" y "sionista"?
(Claro que la conoces. Solo vienes a intoxicar).
1
K
28
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
