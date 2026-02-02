Delcy Rodríguez anuncia la exportación de su primer cargamento de gas licuado de petróleo

"Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el 1er cargamento de Gas Licuado de Petróleo”, publicó Rodríguez en Telegram. “Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país; un logro para el bienestar del pueblo venezolano”, añadió. Rodríguez no dio detalles sobre el destino del cargamento, pero según el sitio marinetraffic.com, el buque se dirige al puerto de Providence, Rhode Island, en Estados Unidos.
| etiquetas: delcy rodríguez , venezuela , eeuu , gas licuado
Qué bofetón de realidad se han llevado algunes.
Se rumorea que han encontrado petróleo en Venezuela. Otro "hito histórico" cuando se exporte en un futuro cercano
Chávez debe estar removiéndose en su tumba.
Han sido negociaciones entre dictadores, y esas suelen salir bien porque solo es cuestión de dinero, nada personal.
No es la primera vez que lo digo
Los B- 52 son ángeles por qué es aparecer en el cielo y ocurrir milagros, como el chavismo liberalizado