Delcy Rodríguez anuncia la exportación de su primer cargamento de gas licuado de petróleo

Delcy Rodríguez anuncia la exportación de su primer cargamento de gas licuado de petróleo

"Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el 1er cargamento de Gas Licuado de Petróleo”, publicó Rodríguez en Telegram. “Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país; un logro para el bienestar del pueblo venezolano”, añadió. Rodríguez no dio detalles sobre el destino del cargamento, pero según el sitio marinetraffic.com, el buque se dirige al puerto de Providence, Rhode Island, en Estados Unidos.

plutanasio
30 monedas, Delcy, 30 monedas xD xD xD
Pertinax
#1 Suena todo muy a revolución chavista bolivariana monederista. :troll:

Qué bofetón de realidad se han llevado algunes.
ElenaCoures1
#2 Eh espera
Se rumorea que han encontrado petróleo en Venezuela. Otro "hito histórico" cuando se exporte en un futuro cercano
:troll:
guillersk
#1 pero está está libre :troll:
BurraPeideira_
Esta manera de claudicar del chavismo, dándole la razón al enemigo imperialista por mantener el poder, es la salida más triste de todas las posibles.
Chávez debe estar removiéndose en su tumba.
Pertinax #5 Pertinax
#3 Y Simón Bolívar, ni te cuento.
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#5 Y Nicolás en su celda, ya debe ser top cabreo xD xD xD xD xD
1 K 24
Pertinax #12 Pertinax *
#11 Ese no se está ni enterando de lo que va la película. Se la han metido hasta el fondo. Más tonto y no nace.
reithor #7 reithor *
#3 Ahí discrepo. Hay una salida más triste, la de María Corina Machado. Delcy tuvo media hora para elegir ser un títere del imperio o acompañar a Nicolás, la otra lerda... Pues eso.
#9 BurraPeideira_
#7 Quizás para Venezuela fuera peor, pero para lo que ha representado la revolución bolivariana que en su momento fue un ejemplo para otros pueblos de américa latina, es terrible.
Pertinax #10 Pertinax *
#7 Tú aún no te has dado cuenta de que Delcy, Cabello, y su amplia familia en puestos de gobierno se han hecho un Corina. La diferencia es que a estos les ha salido bien, porque ya estaban en la pomada.

Han sido negociaciones entre dictadores, y esas suelen salir bien porque solo es cuestión de dinero, nada personal.
#15 guillersk
#3
No es la primera vez que lo digo
Los B- 52 son ángeles por qué es aparecer en el cielo y ocurrir milagros, como el chavismo liberalizado :troll:
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Jo, a ver si le regala un ministerio o algo a Gorrina Manchado.
0 K 12
#4 endy
Es el mercado amigo
#13 CalvinWatterson
Lo que sí podemos asegurar, es que el buque es de pantera venezolana. Vaya nombre gasta {0x1f605}
