Delcy Rodríguez anuncia la exportación de su primer cargamento de gas licuado de petróleo

"Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady con el 1er cargamento de Gas Licuado de Petróleo”, publicó Rodríguez en Telegram. “Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país; un logro para el bienestar del pueblo venezolano”, añadió. Rodríguez no dio detalles sobre el destino del cargamento, pero según el sitio marinetraffic.com, el buque se dirige al puerto de Providence, Rhode Island, en Estados Unidos.