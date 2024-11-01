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La defensa de Begoña Gómez: "El juez Peinado respeta muy poco la imagen de imparcialidad que un magistrado debe transmitir"

La defensa de Begoña Gómez: "El juez Peinado respeta muy poco la imagen de imparcialidad que un magistrado debe transmitir"

El escrito de defensa de Begoña Gómez contra el auto de procesamiento dictado por el juez Peinado ha sido duro. El letrado Antonio Camacho considera “absolutamente inaceptable” el comentario del magistrado por el que propone sentarla en el banquillo y con el que compara a Pedro Sánchez con “el régimen absolutista de Fernando VII”. Según La Sexta, que cita fuentes de la defensa de Gómez, los delitos que se atribuyen a su clienta “o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas".

| etiquetas: begoña gomez , defensa , juez peinado , imparcialidad
14 6 0 K 201 Begoñéame
15 comentarios
14 6 0 K 201 Begoñéame
Comentarios destacados:    
aupaatu #3 aupaatu *
Separación de poderes que pone en peligro, a los qué pretenden modificar su funcionamiento , mientras llevan décadas callados ante el acoso judicial a las Izquierdas y protegiendo descaradamente a los herederos de la dictadura franquista.
1 K 21
#2 woke
Quien piense que los jueces son imparciales, que se lo haga mirar.
0 K 19
makinavaja #5 makinavaja
#2 Ninguno lo es... pero una mayoría intentan disimularlo lo mejor posible....
4 K 63
#7 soberao *
#2 #1 Es lo que pasa cuando meten a gente a dedo sin pasar las oposiciones y sin ningún mérito para el puesto. Su trabajo había sido de secretario en un ayuntamiento de un pueblo perdido: m.youtube.com/shorts/b1ztNb0VSKI
1 K 29
#8 fingulod
#2 En general deberían serlo. Y si no, ser recusados.

Aquí es objetivamente parcial, con interés en la causa... y no pasa nada.
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#9 woke
#8 Los jueces interpretan la ley y, si entienden que hay un posible delito, lo encausan.
0 K 19
#11 Eukherio
#9 Si siempre interpretas la ley como te sale de los cojones revientas el sistema, que es lo que pasó con el supremo de Estados Unidos.
0 K 8
#13 woke *
#11 El sistema judicial debería ser lo primero en ser reemplazado por una inteligencia artificial imparcial y sin capacidad de interpretación. Tendríamos una justicia ágil y justa (pleonasmo).
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#14 Eukherio
#13 Es que tampoco sé si se presta, porque los razonamientos de la IA tienden a ser opacos, incluso aunque les pidas que razonen. Pueden llegar a dos conclusiones distintas a partir de los mismos datos según cómo formules. Lo ideal sería que existiese una especie de algoritmo que siempre ponderase de la misma manera, pero no creo ni que estemos cerca de lograr algo así.
1 K 19
#12 fingulod
#9 Cosa que no tiene nada que ver con lo que he dicho. Estoy hablando de neutralidad, y en este caso, de interés manifiesto en la causa.

Aparte que a algunos les cuesta mucho interpretar la ley... mira la ley de amnistía, están luchando con uñas y dientes para no cumplirla.
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#10 Eukherio
#2 Hombre, yo diría que Peinado se sale de la escala. Que ya el listón estaba alto con los jueces que le tocaban a Iglesias, que ahí salió uno diciendo que sus hijos heredaron su fama y por eso podían acosarlos, y el mítico Escalonilla mirando fotos de quien sujetaba sus bebés por el caso niñera. Pero con Peinado la cutrez es suprema: si no encuentra dinero se inventa los cálculos, si entiende mal una declaración de un testigo lo aprovecha, si lo de la asistenta no está regulado en ningún lado…   » ver todo el comentario
1 K 21
#1 txepel
Todo final de este asunto que no sea con Peinado finiquitado será un fracaso del estado de derecho.
1 K 14
Democrito #6 Democrito
#1 Peinado se tiene que jubilar a finales de Septiembre. Por eso ha dado por finalizada la instrucción y propuesto la apertura de jucio, para que no llegue el siguiente a su puesto que le cambie todo.
2 K 28
XtrMnIO #4 XtrMnIO
No es que la respete, es que se caga en ella como juez de la mafia que es.
0 K 13
Democrito #15 Democrito
Yo como lego en Derecho siempre me creí aquello de que una prueba constata "más allá de toda duda razonable" que un hecho se ajusta al supuesto descrito como delito en la Ley.

Pero después de comerme casi íntegros algunos juicios (referéndum de Cataluña, el último al Fiscal General, ...) nunca he visto que quede algo perfectamente probado. Será que he visto pocos.
0 K 7

menéame