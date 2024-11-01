La defensa de Begoña Gómez: "El juez Peinado respeta muy poco la imagen de imparcialidad que un magistrado debe transmitir"

El escrito de defensa de Begoña Gómez contra el auto de procesamiento dictado por el juez Peinado ha sido duro. El letrado Antonio Camacho considera “absolutamente inaceptable” el comentario del magistrado por el que propone sentarla en el banquillo y con el que compara a Pedro Sánchez con “el régimen absolutista de Fernando VII”. Según La Sexta, que cita fuentes de la defensa de Gómez, los delitos que se atribuyen a su clienta “o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas".