La defensa de Begoña Gómez: "El juez Peinado respeta muy poco la imagen de imparcialidad que un magistrado debe transmitir"

El escrito de defensa de Begoña Gómez contra el auto de procesamiento dictado por el juez Peinado ha sido duro. El letrado Antonio Camacho considera “absolutamente inaceptable” el comentario del magistrado por el que propone sentarla en el banquillo y con el que compara a Pedro Sánchez con “el régimen absolutista de Fernando VII”. Según La Sexta, que cita fuentes de la defensa de Gómez, los delitos que se atribuyen a su clienta “o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas".
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Aquí es objetivamente parcial, con interés en la causa... y no pasa nada.
Aparte que a algunos les cuesta mucho interpretar la ley... mira la ley de amnistía, están luchando con uñas y dientes para no cumplirla.
Pero después de comerme casi íntegros algunos juicios (referéndum de Cataluña, el último al Fiscal General, ...) nunca he visto que quede algo perfectamente probado. Será que he visto pocos.