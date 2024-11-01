edición general
El declive de las hormigas en Fiyi muestra signos de un 'apocalipsis de insectos'

Un estudio revela que el 79% de las especies endémicas de Fiyi está en declive, y refleja una crisis más amplia dentro del mundo de los insectos. Destaca que coinciden con la colonización del archipiélago, poniendo en riesgo procesos ecológicos esenciales como polinización y fertilidad del suelo. Las especies de hormigas introducidas recientemente por los humanos están experimentando un crecimiento explosivo en su población. Los científicos usaron un enfoque de genómica comunitaria.

- Paper: www.science.org/doi/10.1126/science.ads3004

