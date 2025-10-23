Declarada Lugar de Memoria Democrática la tapia del cementerio de La Almudena, símbolo del "terror" del régimen

El BOE publica este reconocimiento un día después de otorgárselo a la Real Casa de Correos, pese al rechazo de Ayuso. La tapia, donde fueron fusilados opositores a la dictadura, fue un escenario "silencioso pero atroz de la violencia política". El BOE ha publicado este jueves la declaración por parte del Gobierno de la "Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este", conocido como el de La Almudena, como Lugar de Memoria Democrática. Lo hace un día después de que la Real Casa de Correos de Madrid recibiera el mismo reconocimiento en el Boletín.