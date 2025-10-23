edición general
Declarada Lugar de Memoria Democrática la tapia del cementerio de La Almudena, símbolo del "terror" del régimen

El BOE publica este reconocimiento un día después de otorgárselo a la Real Casa de Correos, pese al rechazo de Ayuso. La tapia, donde fueron fusilados opositores a la dictadura, fue un escenario "silencioso pero atroz de la violencia política". El BOE ha publicado este jueves la declaración por parte del Gobierno de la "Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este", conocido como el de La Almudena, como Lugar de Memoria Democrática. Lo hace un día después de que la Real Casa de Correos de Madrid recibiera el mismo reconocimiento en el Boletín.

Antipalancas21
Ya empezara Ayuso a soltar su mala baba diaria con este nuevo lugar declarado de Memoria Democrática, fueron mas de 3.000 personas fusiladas en esa tapia.
estemenda
No hace ni diez años que tras discutir con una pareja de la policía nacional por no dejarles coger mi carnet de identidad, me metieron esposado en la parte de atrás del coche, me llevaron a la tapia sur del cementerio de la Almudena y estuvieron un rato largo dándome empujones de uno al otro entre insultos y amenazas hasta que me desataron y me dejaron allí. En la comisaría de la calle Tacona se negaron a recoger mi denuncia y tuve que acudir al juzgado de guardia. Ni qué decir tiene que los dos policías nunca pudieron ser identificados. ACAB.
