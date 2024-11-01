·
Una declaración sobre la superinteligencia en tono «pasivo-agresivo» firmada por Steve Wozniak, Richard Branson, Mary Robinson y varios premios Turing, entre otros miles
¿Prohibir la superinteligencia? Claro, eso siempre funciona.… Igual que prohibir la lluvia en Galicia.
declaración
superinteligencia
steve wozniak
richard branson
mary
actualidad
#1
Grahml
Al final lo de la IA será como las RRSS.
Que todo el mundo las adopta sí o sí en el día a día, sin preocuparnos de más, hasta que llega un millonario tarado que encuentra apoyos políticos suficientes para lavar el cerebro a varias generaciones de una vez, precisamente a través de esas RRSS, llegando a ser presidente del país con más armamento nuclear del mundo.
Qué locura todo.
#2
kobofen
*
Creo que hay "alguien" que no está valorando correctamente a qué distancia estamos de conseguir una "inteligencia general".
No será en la próxima década, eso desde luego. Menos aún cuando explote la burbuja de inversión, algo inminente.
¿Dentro de este siglo? Son demasados años para hacer de adivino. Podría ser que alguien saliese con una idea genial. Pero con los conocimientos actuales, de ninguna de las maneras.
#3
LoboAsustado
#2
mas o menos al mismo tiempo que la fusión nuclear segura y comercial.
#5
kobofen
#3
Es un hype parecido, pero la técnología es distinta.
La fusión nuclear se sabe como conseguirla. Hay que mantener ese gas caliente a mucha presión. Eso funcionará seguro. Sólo hay que lograrlo durante un tiempo arbitrario. Hacerlo en un tiempo cortito se conseguió en 1952. Si quieres hacerlo tú, puedes montarte un reactor Farnsworth en el garaje. A los vecinos les encantará.
Van anunciando tiempos de confinamiento cada vez más largos. Algún día funcionará y será la hostia eso.
La inteligencia general, en cambio, no está nada claro como conseguirla. Las redes neuronales no sirven para el caso. No es posible hacer previsiones de algo que no está avanzando.
#4
MisturaFina
Menuda estupidez ilusoria.
A mi me preocupa mas el humano que la IA. Lo que hay que prohibir es a locos de mierda llegar al poder. Quitar todos los botones rojos y desarmar el planeta antes de un imbecil narcisista como trump acabe con todo.
Prefiero darle el poder a la IA a esperar a que algun cretino nos mate a todos.
El problema no es la IA, son los humanos.
