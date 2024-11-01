edición general
Declara el novio de Ayuso, dimite Mazón y el Hemerito sin pensión

Declara el novio de Ayuso, dimite Mazón y el Hemerito sin pensión  

Esta semana: Declara el novio de Ayuso, dimite Mazón, las memorias del emérito, gala de Okdiario, Mamdani nuevo alcalde de Nueva York,

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Es H duele. De paso, por la tilde: emérito.
#3 Quillotro
¿Es el título de un episodio de La Que se Avecina?
bronco1890 #4 bronco1890
Yo había leído herético
#2 rogerillu
Hermético.
#5 vituwaf
Estoy harto de las noticias que nombran a ese tal Ayuso. ¿No se puede filtrar esto?
