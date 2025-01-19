“Decisiones dolorosas” en Telefónica: Murtra asume ajustes duros para ganar escala en España, Alemania y Reino Unido

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha defendido públicamente el giro estratégico de la operadora: menos caja y menos dividendo a corto plazo, a cambio de más inversión y tamaño en Europa. “Tomar decisiones ahora para ser mucho más eficientes e invertir más significa sacrificar caja a corto plazo para generar retornos a medio y largo plazo”, ha subrayado este jueves en el XXIV Congreso de Directivos CEDE, celebrado en Zaragoza.