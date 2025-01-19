edición general
“Decisiones dolorosas” en Telefónica: Murtra asume ajustes duros para ganar escala en España, Alemania y Reino Unido

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha defendido públicamente el giro estratégico de la operadora: menos caja y menos dividendo a corto plazo, a cambio de más inversión y tamaño en Europa. “Tomar decisiones ahora para ser mucho más eficientes e invertir más significa sacrificar caja a corto plazo para generar retornos a medio y largo plazo”, ha subrayado este jueves en el XXIV Congreso de Directivos CEDE, celebrado en Zaragoza.

Creo que Murtra está tan preocupado por su ERE como Mazon lo estuvo en el Ventorro con la DANA.
#1 Al revés, están apretando el cinturón. Em tiempos recientes telefónica se ha quitado muchos trabajadores con sus planes de salidas incentivados cada tres años.

Solo han estado un año sin dar dividendos, y está enviando un mensaje a los accionistas de que los dividendos van a ser menores o inexistentes.


Telefónica está obligada dar muchos servicios "legacy" que difícilmente se pueden migrar a las redes nuevas. Además no hay ventaja competitiva en los servicios de t…   » ver todo el comentario
Cuando una empresa saca a pasear la "eficiencia", habría que preguntarle cómo se dejó abandonar.

Muy raramente funcionan estos recortes, la empresa suele meterse en una espiral destructiva.
#2 No ha tenido que dejarse abandonar. Simplemente el progreso tecnológico te lleva por delante. Telefónica tiene muchos sistemas que puede integrar para ganar eficiencia, pero a veces en esa eterna transición tecnológica que nunca termina no puedes estar nunca al día no correr tanto como te gustaría.
Quien esté interesado en el sueldo del Sr. Murtra y sus directivos... www.newtral.es/sueldo-murtra-telefonica/20250119/#:~:text=El cargo de .
