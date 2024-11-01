edición general
11 meneos
11 clics
La decidida apuesta de Moreno Bonilla por la sanidad pública: ficha como número dos de la Consejería de Sanidad a un médico de la privada

La decidida apuesta de Moreno Bonilla por la sanidad pública: ficha como número dos de la Consejería de Sanidad a un médico de la privada

os gestos en política son aún más importantes que las palabras y las promesas. El Consejo de Gobierno de la Junta andaluza, que se reúne este lunes en Sevilla, nombrará al granadino Nicolás Navarro como nuevo viceconsejero de Sanidad. Este nombramiento cobra aún más relevancia al tenerse en cuenta que procede de la sanidad privada, donde ejerce actualmente como jefe de Urgencias del hospital HLA Inmaculada de Granada. Este mismo fin de semana, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, se arrogó la potestad de ser el presidente

| etiquetas: moreno bonilla , sanidad , andalucía
10 1 0 K 115 actualidad
5 comentarios
10 1 0 K 115 actualidad
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Podría haber sido peor, como una administrativa, antes cocinera, con bata.
1 K 32
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A ver, en el sur consideran hasta cerveza la Cruzcampo...¿Qué podéis esperar?
1 K 24
#3 Tuathan
#1 Te corrijo: sólo en Sevilla.
0 K 6
#4 Jarod_mc
En Andalucía no caben más lelos, bueno si, en Valencia
2 K 20
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues si se pone a gestionar la sanidad pública como lo hace la privada, saldremos ganando.

La prueba son los dos millones de funcionarios que pueden elegir cada año quien le atiende y siempre prefieren la privada.

Los demás no tenemos la opción de poder elegir.
0 K 20

menéame