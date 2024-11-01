edición general
Lo que debes saber si un incel comienza a merodearte, guía práctica para mantenerte segura

Actúa con calma y estrategia si alguien vinculado al entorno incel parece merodearte con estos consejos sobre seguridad emocional, legal y psicológica. Expertos en psicología señalan que muchas de estas personas comparten rasgos como depresión, ansiedad social, baja autoestima y patrones obsesivos de pensamiento sobre el rechazo. La psicóloga Elena Daprá, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, explica que dentro de las comunidades incel “se refuerzan ideas basadas en la culpa hacia las mujeres y en la percepción de inferioridad o exclusió

JuanCarVen
Es una guía de consejos básicos pero necesarios. Y es indudable que #0 buscas con los negativos ver cuantos se sienten identificados como tal.xD xD
StuartMcNight
#1 Y para sorpresa de nadie el listado de negativos incluye lo mejorcito de cada casa. xD xD xD
alcama
Los disléxicos no tenemos problemas con los linces porque vivimos en zonas urbanas, alejados de la vida salvaje.
RGr8888
Si te encuentras un incel chupale la polla y dejará de serlo.
khalil
Es bastante de esperar que una revista de este tipo saque artículos tendentes a la histeria colectiva. Siempre ha sido así. Lo de los incels es un poco novedad, al menos en el etiquetaje.
JuanCarVen
#3 Está definiendo al acosador de toda la vida, pero lo está vendiendo con una nueva estrategia de marketing, el "incel".
