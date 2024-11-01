Lo que debes saber si un incel comienza a merodearte, guía práctica para mantenerte segura

Actúa con calma y estrategia si alguien vinculado al entorno incel parece merodearte con estos consejos sobre seguridad emocional, legal y psicológica. Expertos en psicología señalan que muchas de estas personas comparten rasgos como depresión, ansiedad social, baja autoestima y patrones obsesivos de pensamiento sobre el rechazo. La psicóloga Elena Daprá, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, explica que dentro de las comunidades incel “se refuerzan ideas basadas en la culpa hacia las mujeres y en la percepción de inferioridad o exclusió