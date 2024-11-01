¿Debería Europa rearmarse?

Robert Skidelsky.—Mi discurso se divide en cuatro partes. La primera analiza la doctrina de la autodefensa. En la segunda, cuestiono los argumentos que se esgrimen actualmente a favor del rearme europeo. En la tercera, esbozo las dos narrativas que enmarcan el conflicto actual entre Occidente y Rusia. Por último, recuerdo la advertencia del presidente Eisenhower contra el complejo militar-industrial … Los europeos deberían reflexionar sobre esto. Defenderse es prudente; reorganizar la sociedad en previsión de un conflicto es paranoico.