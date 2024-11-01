edición general
¿Debería Europa rearmarse?

Robert Skidelsky.—Mi discurso se divide en cuatro partes. La primera analiza la doctrina de la autodefensa. En la segunda, cuestiono los argumentos que se esgrimen actualmente a favor del rearme europeo. En la tercera, esbozo las dos narrativas que enmarcan el conflicto actual entre Occidente y Rusia. Por último, recuerdo la advertencia del presidente Eisenhower contra el complejo militar-industrial … Los europeos deberían reflexionar sobre esto. Defenderse es prudente; reorganizar la sociedad en previsión de un conflicto es paranoico.

HeilHynkel
Salvomque seas un mierda belicista traumatizado no es necesario seguirle el juego a EEUU.

Pero si eres tan corto de neuronas como de miembro cirio dirás que lamculpa es del otro .
cocococo
Si toda la gente del planeta fuera buena gente avanzada, sana, educada, pacífica, tolerante, no haría falta usar armas, pero como el 95 % de la población, o tal vez más, no es otra cosa que simios medio entrenados que se acaban de bajar de los árboles, pues eso.
ElenaCoures1

Primero porque Trump ha resultado un presidente USA incapaz
Y segundo porque el fascista y criminal de Putin y su pandilla siguen amenazando a Europa
DayOfTheTentacle
Ni idea... però no lluitaré x la meva pàtria.. I menys per la del DNI.
pozz
Algo tan simple como: es mejor tener armas y no necesitarlas, que necesitar armas y no tenerlas.
rogerius
La última frase de la entradilla es el quid de la cuestión. No quiero que Europa se parezca a Estados Unidos.
joffer
No se está ya rearmando?

Y está claro que si, por EEUU y principalmente contra EEUU.
nemeame
Si, y debería hacerlo independientemente de la invasión rusa. Europa debe ser autosuficiente, también en el aspecto militar, para que algún día podamos mandar a tomar por el culo a EEUU y montar nuestra propia alianza europea, como la OTAN pero sin ser una puta farsa
