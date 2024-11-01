·
6
meneos
11
clics
DeA Capital, San José, Avintia y Pryconsa se llevan el nuevo Plan Vive de Ayuso de más de 450 millones
El macroconcurso de vivienda en alquiler asequible de la Comunidad de Madrid reparte 14 lotes y más de 3.000 pisos entre grandes promotoras y fondos, con DeA Capital como principal adjudicatario
ayuso
plan vive
concurso
5
1
1
K
52
Madriléame
3 comentarios
5
1
1
K
52
Madriléame
#2
Delay
@eirene
ahí tienes a
BlackDog
. 10 de sus últimos 25 votos son negativos a mis envíos
0
K
20
#3
Cehona
¿La DEA no era la agencia antidroga USA?
0
K
14
#1
BlackDog
*
Noticia numero 1.340 de Ayuso por el mismo usuario. Voto Spam
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
