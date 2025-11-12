edición general
“De profundis’

Viñeta de Riki Blanco del 12 de noviembre de 2025 Para El País.

etiquetas: riki , blanco , de profundis , pederastia , iglesia
15 comentarios
Rogue #6 Rogue
#3 En el fútbol pederastia o inmatriculaciones? En nombre de una escayola no se puede delinquir.
Eing? M. Rajoy 13:51 (hora de la cerveza)
4 K 41
#7 Lusco2 *
#6 Amigo, colega, en la hora de la cerveza todo es verdad, pongo otra ronda! y hablamos de esos putos ciclistas que sin pagar nada ocupan nuestras carreteras para ocio y diversión. Salve
0 K 6
#9 Indeterminado
#6 El fútbol es un nido de mierda (Rubiales, Tebas, etc.). Que haya otros aún peores no les hace buenos.
1 K 24
Rogue #10 Rogue
#9 Y el peor de todos: Don Florentino Pérez, Il Capo, pero nadie está hablando de eso. Estamos hablando de violaciones de niños y abusos sexuales en la iglesia. Ni punto de comparación.
1 K 18
Rogue #1 Rogue
La pregunta es: si una institución, asociación o comunidad cualesquiera, tuviera la mitad de denuncias por acoso sexual, violaciones o estafa que la iglesia católica ¿Estaría ilegalizada o en punto de mira? Y otra pregunta es ¿Se le revocarían las ayudas públicas?
No es para mí, es para un amigo.
4 K 30
#2 ercharli
#1
Estamos en manos de delincuentes, se llamen como se llamen.
Grande Arcadi Oliveres.
0 K 7
#3 Lusco2 *
#1 Sí, hay otras instituciones declaradas de interés publico como el furtbol que tienen un similar de denuncias y no trascienden, estáis cribando las noticias según intereses ideológicos.
Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
Mateo 19:12
No hay problema que haya gente asexual, lo que falla es que tengan ocasión de violentar y no haya repercusión en sus abusos.
0 K 6
Gazpachop #15 Gazpachop
#3 qué tienen que ver los eunucos o los asexuales aquí? Pregunto.
0 K 10
filets #12 filets
#1 La mayor concentracion de pederastas y pedofilos del mundo se encuentra en UNICEF y nadie pide cerrarla
0 K 9
seguidorDeCristo #13 seguidorDeCristo
#1 la verdadera pregunta es: de verdad hay más denuncias por abuso sexual dentro de la Iglesia católica que en cualquier otro ámbito o es que en ciertos medios solo se habla de las de la Iglesia Católica?
0 K 6
Rogue #14 Rogue
#13 Con la iglesia hemos topado
0 K 8
porquiño #8 porquiño *
Es una copia!!!! Yo tengo un bañador desde hace años de Ghost! El Papá Emeritus estará enfadado cuando se entere de esa copia!!!

A qué mola ehhh :shit: :shit: :shit:  media
1 K 19
#11 capitansevilla
#8 joder, es verdad. Vaya copia más descarada, no?
0 K 9
#5 KaBeKa
No es exagerado decir que si contribuyes con dinero público a la iglesia eres parte de lo que ellos realizan. Y ni en los peores sueños quieres ser lo que son ellos...
0 K 10
#4 javic
Obra de dios.
0 K 9

