65
meneos
1350
clics
“De profundis’
Viñeta de Riki Blanco del 12 de noviembre de 2025 Para El País.
|
etiquetas
:
riki
,
blanco
,
de profundis
,
pederastia
,
iglesia
30
35
0
K
370
ocio
15 comentarios
Comentarios destacados:
#6
Rogue
#3
En el fútbol pederastia o inmatriculaciones? En nombre de una escayola no se puede delinquir.
Eing? M. Rajoy 13:51 (hora de la cerveza)
4
K
41
#7
Lusco2
*
#6
Amigo, colega, en la hora de la cerveza todo es verdad, pongo otra ronda! y hablamos de esos putos ciclistas que sin pagar nada ocupan nuestras carreteras para ocio y diversión. Salve
0
K
6
#9
Indeterminado
#6
El fútbol es un nido de mierda (Rubiales, Tebas, etc.). Que haya otros aún peores no les hace buenos.
1
K
24
#10
Rogue
#9
Y el peor de todos: Don Florentino Pérez, Il Capo, pero nadie está hablando de eso. Estamos hablando de violaciones de niños y abusos sexuales en la iglesia. Ni punto de comparación.
1
K
18
#1
Rogue
La pregunta es: si una institución, asociación o comunidad cualesquiera, tuviera la mitad de denuncias por acoso sexual, violaciones o estafa que la iglesia católica ¿Estaría ilegalizada o en punto de mira? Y otra pregunta es ¿Se le revocarían las ayudas públicas?
No es para mí, es para un amigo.
4
K
30
#2
ercharli
#1
Estamos en manos de delincuentes, se llamen como se llamen.
Grande Arcadi Oliveres.
0
K
7
#3
Lusco2
*
#1
Sí, hay otras instituciones declaradas de interés publico como el furtbol que tienen un similar de denuncias y no trascienden, estáis cribando las noticias según intereses ideológicos.
Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
Mateo 19:12
No hay problema que haya gente asexual, lo que falla es que tengan ocasión de violentar y no haya repercusión en sus abusos.
0
K
6
#15
Gazpachop
#3
qué tienen que ver los eunucos o los asexuales aquí? Pregunto.
0
K
10
#12
filets
#1
La mayor concentracion de pederastas y pedofilos del mundo se encuentra en UNICEF y nadie pide cerrarla
0
K
9
#13
seguidorDeCristo
#1
la verdadera pregunta es: de verdad hay más denuncias por abuso sexual dentro de la Iglesia católica que en cualquier otro ámbito o es que en ciertos medios solo se habla de las de la Iglesia Católica?
0
K
6
#14
Rogue
#13
Con la iglesia hemos topado
0
K
8
#8
porquiño
*
Es una copia!!!! Yo tengo un bañador desde hace años de Ghost! El Papá Emeritus estará enfadado cuando se entere de esa copia!!!
A qué mola ehhh
1
K
19
#11
capitansevilla
#8
joder, es verdad. Vaya copia más descarada, no?
0
K
9
#5
KaBeKa
No es exagerado decir que si contribuyes con dinero público a la iglesia eres parte de lo que ellos realizan. Y ni en los peores sueños quieres ser lo que son ellos...
0
K
10
#4
javic
Obra de dios.
0
K
9
