David Foster Wallace, escritor: “Todos creemos ser distintos y eso nos hace iguales”

La cita que tenemos entre manos procede del relato corto ‘El neón de siempre’ (2001), incluido en el libro ‘Extinción’ (2004), un recopilatorio donde David Foster Wallace profundizó en algunas de sus obsesiones más recurrentes: la identidad, la autoimagen y la sensación de impostura. No es casual que esta reflexión naciese precisamente aquí, ya que buena parte de su obra literaria y ensayística giró en torno a cómo los individuos construyen su propio relato interno y cómo este, a menudo, entra en conflicto con la percepción que...