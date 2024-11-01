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David Foster Wallace, escritor: “Todos creemos ser distintos y eso nos hace iguales”

David Foster Wallace, escritor: “Todos creemos ser distintos y eso nos hace iguales”

La cita que tenemos entre manos procede del relato corto ‘El neón de siempre’ (2001), incluido en el libro ‘Extinción’ (2004), un recopilatorio donde David Foster Wallace profundizó en algunas de sus obsesiones más recurrentes: la identidad, la autoimagen y la sensación de impostura. No es casual que esta reflexión naciese precisamente aquí, ya que buena parte de su obra literaria y ensayística giró en torno a cómo los individuos construyen su propio relato interno y cómo este, a menudo, entra en conflicto con la percepción que...

| etiquetas: david foster wallace , identidad , filosofía
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4 comentarios
3 1 0 K 36 cultura
Tito_Keith #2 Tito_Keith
Lo meneo porque aunque parece escrito con IA, ver un artículo sobre Foster wallace en el As es algo que me hace pensar en el futbolista medio leyendo a este autor.
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NubisMusic #3 NubisMusic
#2 No me había fijado en el enlace :-O En la cabecera indica que es Meristation.
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NubisMusic #1 NubisMusic
Con él, Wallace sugería que gran parte de nuestra identidad se construía en oposición a los demás en un intento constante por diferenciarnos, cuando en realidad la inmensa mayoría de las personas está sujeta a las mismas dudas, inseguridades y mecanismos de pensamiento. De esta manera, la reflexión del escritor no solo desmontaba la idea romántica de la individualidad absoluta, sino que también tenía una lectura paralela más empática: si todos creemos ser distintos, quizá tenemos mucho más en común de lo que estamos dispuestos a admitir.
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Herumel #4 Herumel
Solo para cafeteros...

"Yo soy el hombre que ríe"
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menéame