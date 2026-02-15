·
David Foenkinos, fenómeno editorial: "Tuve un paro cardíaco y desperté con el don de la escritura"
El escritor superventas francés, traducido a decenas de lenguas, publica 'Todos aman a Clara', una novela sobre una joven que despierta de un coma con capacidades premonitorias.
etiquetas
:
libros
,
novela
,
entrevista
,
david foenkinos
cultura
cultura
#1
Milmariposas
Leí "Tout le monde aime Clara" el pasado verano (en francés) y me encantó. El autor sabe cómo captar la atención del lector mediante un estilo ligero, dinámico y estético. Muy recomendable.
0
K
13
#2
Natxelas_V
Otro Pablo de Tarso.
0
K
7
