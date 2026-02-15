edición general
David Foenkinos, fenómeno editorial: "Tuve un paro cardíaco y desperté con el don de la escritura"

El escritor superventas francés, traducido a decenas de lenguas, publica 'Todos aman a Clara', una novela sobre una joven que despierta de un coma con capacidades premonitorias.

Milmariposas #1 Milmariposas
Leí "Tout le monde aime Clara" el pasado verano (en francés) y me encantó. El autor sabe cómo captar la atención del lector mediante un estilo ligero, dinámico y estético. Muy recomendable.
Natxelas_V
Otro Pablo de Tarso.
Otro Pablo de Tarso.
