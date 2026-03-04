edición general
Dar sanidad universal a los migrantes en situación irregular rebajaría un 9% su coste anual

Dar sanidad universal a los migrantes en situación irregular rebajaría un 9% su coste anual

Excluir a una parte de la población no reduce el gasto público, sino que lo traslada a recursos más costosos como a la atención hospitalaria evitable.

Andreham #1 Andreham
Esto lo sabe cualquiera con dos neuronas y que haya estudiado Conocimiento del Medio.

Pero estamos en un momento de la historia en el que se hacen las cosas siguiendo los sentimientos, no la razón.
#4 girombo
#1 Tienes razón. Sin embargo, hay que estar recordándolo constantemente.

No es lo mismo tratar un resfriado que una neumonía complicada. Ya nos decían en la facultad que expulsar personas migrantes conlleva mayor gastos a la larga.

La noticia es que haya que explicarlo. :-(
Dragstat #7 Dragstat
#4 es que el objetivo no es reducir el coste, como dijo el que estaba de Secretario General del PP de Valencia hace años, el objetivo es forrarse.
MIrahigos #2 MIrahigos
A los “inmigrantes”, los “emigrantes” también son migrantes y no cuestan nada.
#3 ddomingo
España es el único país del mundo en dar cobertura sanitaria gratuita sin limite de coste para incluso los inmigrantes ilegales.
GeneWilder #6 GeneWilder
Precisamente lo que se está cargando el PPSOE. La atención primaria de inmigrantes y autóctonos.
DrEvil #5 DrEvil
¿Y con la repatriación de todo el que haya entrado ilegalmente cuánto rebajaría la factura?
