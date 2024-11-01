Dar a luz en un hospital privado aumenta un 52% la probabilidad de tener una cesárea

22 hospitales de España registran una tasa de cesáreas de más del 45%, es decir, uno de cada dos partos que atienden acaba en el quirófano. De esos 22, 20 son privados. De hecho, la probabilidad de tener un parto por cesárea es un 52% mayor en la sanidad privada que en la pública. Son algunas de las conclusiones de una investigación llevada a cabo por elDiario.es, que ha accedido a los datos de todos los hospitales públicos y privados de nuestro país desde 2010 hasta 2023 a través de varias solicitudes de informacion.