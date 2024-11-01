edición general
Dar a luz en un hospital privado aumenta un 52% la probabilidad de tener una cesárea

22 hospitales de España registran una tasa de cesáreas de más del 45%, es decir, uno de cada dos partos que atienden acaba en el quirófano. De esos 22, 20 son privados. De hecho, la probabilidad de tener un parto por cesárea es un 52% mayor en la sanidad privada que en la pública. Son algunas de las conclusiones de una investigación llevada a cabo por elDiario.es, que ha accedido a los datos de todos los hospitales públicos y privados de nuestro país desde 2010 hasta 2023 a través de varias solicitudes de informacion.

7 comentarios
#6 tierramar
Por que además permite programar las vacaciones de los sanitarios. Y no sólo cesáreas: hay mas posibilidades de pruebas incluso operaciones innecesarias, pero que facturan
ipanies #1 ipanies
Los médicos cobran un fijo por cada "actuación", un parto "natural" lleva demasiado tiempo, gritos, heces y orín, además de sangre... Mucho más rápido, higiénico y sin estrés hacer una raja y sacar el bicho, en media hora a facturar, de la forma natural son horas muchas veces.
allenharpell #2 allenharpell
#1 Totalmente de acuerdo, además de que un parto natural no puede programarse a una hora exacta. Con cesáreas puedes llenar la agenda y que no quede un hueco, obviamente siempre puede haber complicaciones pero ese sería otro tema.
Barney_77 #3 Barney_77 *
#1 En mi opinion, tiene mas que ver con la posibilidad de programacion y no tener sorpresas un fin de semana. Lo mismo que la induccion del parto, aunque sea sin cesarea. Oxitocina y a tengo el parto el dia que me viene bien. Pero bueno, que hay un poco de todo
#7 Toponotomalasuerte
Rentabilidad. Que deja más dineros???
sorrillo #4 sorrillo
Los rumores también hablan de que el porcentaje varía según el día de la semana, no es lo mismo los lunes que los viernes, hay que dejar libre el fin de semana.
#5 xavigo
#4 También hay rumores sobre que en agosto hay menos cesáreas… compensadas por las de julio.
