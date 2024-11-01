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«El daño ya está hecho»: la crisis mundial del petróleo cambiará para siempre la industria de los combustibles fósiles, afirma el director de la Agencia Internacional de la Energía [EN]

«El daño ya está hecho»: la crisis mundial del petróleo cambiará para siempre la industria de los combustibles fósiles, afirma el director de la Agencia Internacional de la Energía [EN]

Birol advirtió que la principal consecuencia de la guerra de Irán es que los países perderán la confianza en los combustibles fósiles y la demanda de estos se reducirá: “la percepción del riesgo y la fiabilidad cambiará. Los gobiernos revisarán sus estrategias energéticas. Se impulsarán las energías renovables, y se avanzará aún más hacia un futuro más electrificado”, afirmó. "No hay vuelta atrás tras la crisis, el jarrón ya está roto, el daño ya está hecho; será muy difícil recomponerlo. Esto tendrá consecuencias permanentes".

| etiquetas: energía , combustibles fósiles , crisis , futuro
14 2 0 K 133 energia
8 comentarios
14 2 0 K 133 energia
#4 AMartian
Igual que Mariano Rajoi fue el gran impulsor del independentismo catalán, Trump se ha convertido en verdugo de los combustibles fósiles.
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RoterHahn #5 RoterHahn
Es como si lo viera. Todo el planera electrificado y eeuu quemando petroleo como si nl hubiese un mañana.
1 K 15
tul #6 tul
#5 tampoco tanto que al fracking le quedan 2 telediarios
1 K 26
RoterHahn #7 RoterHahn *
#6
Tienen a Canadá, Venezuela y México
0 K 12
tul #8 tul
#7 ni con eso les llega para su consumo interno
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manzitor #2 manzitor
Si el jarrón ya está roto, pues a otra cosa. Renovables.
0 K 11
#1 flixter
Pues... Ni tan mal, oiga! :-)
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tul #3 tul
#1 no habéis entendido, el jarrón que han roto los sionazis ahora lo vamos a pagar a escote los mas pobres
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menéame