Daniela, joven española, sobre su salario: “Cobro 800 euros y mi sueldo se va en pagar un piso compartido entre cuatro personas”

Mientras el salario medio apenas ronda los 1.200 euros al mes, el precio de la vivienda sigue en máximos históricos, haciendo cada vez más difícil sostener una vida en las grandes ciudades.

rojelio #8 rojelio
#5 Yo no diría que es spam, sólamente cansino de cojones :wall:
Pertinax #9 Pertinax *
#8 Las normas son las que son. Ha repetido el mismo medio entre los 5 últimos envíos anteriores a este. Y lo hace a menudo.

Es spam. Si quiere dar la turra, al menos que se lo curre un poco.
janatxan #3 janatxan
Pues lo va a flipar cuando la derecha gane las elecciones xD
Chinchorro #2 Chinchorro
"Por su habitación en el centro de Madrid, en plena zona de Príncipe Pío, paga 600 euros al mes."

Pues ya está dicho todo, Daniela, cielo.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
A portada, que los que vienen a trabajar vean que no se puede ni vivir y hundimos la llegada de trabajadores hasta que suban salarios, es el mercado amigos
powernergia #7 powernergia
Los datos son erróneos, el salario medio anual no son 23.000€, si no 28.000€.

www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254

Lo cual no cambia el fondo del problema.
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
pues vete aprentando, que viene mas gente :popcorn:
Islamotransfeministe #4 Islamotransfeministe
Pero ojo cuidado. Que el gobierno está ocupado con la corrupción. A ver si os creéis que estar implosinando no consume tiempo. Están literalmente en su horario laboral haciendo marketing y empantanados con solucionar sus problemas personales.
Pero que hace sumar y podemos?

Podemos después de que algunos que no conocían ni en su casa (y siguen igual) se fueran de crucero para hacer campaña, los que se quedaron aquí están con maduro y el ayatola.

Y sumar? Están enfadados, pero mucho muchísimo, pero los chalets no se pagan solos.
#6 BoosterFelix
Tranquilos, que Felipe VI ha creado 6 marquesados y ha rehabilitado otros nueve títulos méritocráticos y aristocráticos, todo lo cual arreglará vuestra pobreza habitacional y general, que para eso votáis monarquía, con vuestros votos y con vuestras proles.

A ver, Daniela, me parece que estás siendo aporófoba hacia tus propios padres, que te hicieron nacer en la pobreza y en el tener que ser explotada. ¿Acaso estás sugiriendo que ser pobre y explotada es algo malo o negativo? Porque si es así,…   » ver todo el comentario
