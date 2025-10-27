Dana Valencia: el 40% de lo arrastrado no estaba en zona de riesgo

Dos de cada cinco fincas afectadas hace un año por la inundación del área metropolitana de la ciudad de Valencia estaban construidas en lugares donde los planes de inundación no preveían una riada. Este es el principal resultado que se desprende del análisis realizado por DatosRTVE a partir de datos del Catastro. En el mapa de las zonas afectadas, destaca el daño totalmente imprevisto en Benetússer, Sedaví, Paiporta o Picanya y la elevada afección de construcciones edificadas en terreno con muy poco riesgo de inundación, como en Algemesí, Catar