Dan Bongino dimite de vicedirector del FBI (Eng)

El expodcaster anunció que dejaría el FBI después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera a los periodistas que «quiere volver a su programa».

| etiquetas: dan bongino , patel , fbi , trump , dimite
4 comentarios
themarquesito #3 themarquesito
Another one bites the dust...
Creo que a nadie le pasa desapercibida la fecha, que es un día antes de que se tengan que publicar los archivos del caso Epstein
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 que archivos? Si no existen
tul #2 tul
al payaso este le venia grande el disfraz al igual que su jefe
#1 ombresaco
En primer vistazo leí "Don Beningno" :wall:
