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La cumbre Trump-Xi y la paradoja de la contención estadounidense

La cumbre Trump-Xi y la paradoja de la contención estadounidense

La visita que Trump prevé realizar a China en mayo de 2026 será uno de los principales acontecimientos diplomáticos del año. El encuentro con el presidente Xi Jinping ocurriría en un contexto de frágil estabilidad en la relación bilateral, tras años de tensiones comerciales, tecnológicas y estratégicas, la guerra arancelaria, el control tecnológico impuesto por Washington, las restricciones a empresas chinas, la cuestión de Taiwán y ahora la guerra de EEUU contra Irán, una región de importancia estratégica para China.

| etiquetas: donald trump , xi jinping , reunión , estados unidos , china
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1 comentarios
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Poplíteo #1 Poplíteo
Ser el otro mandatario que se reúne con Trump, y tener que pasar la vergüenza ajena de ver la pedrada que tiene el tío, su chaladura evolucionando ante tí, y mantener el tipo sin que se te refleje en la cara tiene que ser la ostia.
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menéame