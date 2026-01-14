edición general
La cumbre autonómica sobre financiación concluye con el rechazo de todas las comunidades salvo Catalunya

Castilla-La Mancha y Asturias se suman a las autonomías del PP y denuncian que el plan de Montero está 'precocinado'

Indiana.Collons
Menudo papelón para MJ Montero como candidata a la Junta de Andalucía después de haber planteado este esperpento de financiación autonómica.

Y a ver con qué cara se presentan luego los de Compromís, Més per Mallorca, la chunta o Más Madrid a las autonómicas como voten a favor de esto en el congreso
obmultimedia
#2 Esperpento es darle las dinero de lo que pedia Moreno Bonilla... aja.
Gadfly
Éxito total
bronco1890
#1 Por supuesto, cumple su objetivo de mantener a Sánchez en la poltrona un año más.
Abril_2025
Pues a mí me parece un plan muy bueno, que soluciona muchos de los problemas históricos.

valenciaplaza.com/valenciaplaza/comunitat-valenciana1/la-propuesta-de-

Si vemos la imagen, el paso del azul al rojo deja un presupuesto por habitante mucho más igualitario y ofrece muchos más recursos a las Baleares y Comunidad Valenciana que llevan siendo las grandes puteadas varios años.

La vieja financiación tiene una variación del 25% mientras que la nueva lo baja al 10%

Supongo que las comunidades iban con el no ya preparado y ni siquiera se han mirado dos veces la propuesta.  media
yarkyark
#4 A mi me parece que si vas a aprobar un plan de financiación que afecta todos, al menos deberías preguntarles no pactarlo con uno y los demás a tragar , ¿No te parece?

Que hasta las comunidades del PSOE se hayan puesto en contra (sobre todo una históricamente PSOE como Asturias) debería hacer pensar un poco a Sánchez que a lo mejor no es buena idea.
pirat
En València la peperia se queja de infrafinanción solo cuando no gobierna el estado... que han tenido ocasiones de sobra para retocar el sistema y ahora se negarán a mejorar su financiación, perjudicando a la ciudadanía, porque la ha tocado un catalán...
