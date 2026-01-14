·
La cumbre autonómica sobre financiación concluye con el rechazo de todas las comunidades salvo Catalunya
Castilla-La Mancha y Asturias se suman a las autonomías del PP y denuncian que el plan de Montero está 'precocinado'
|
etiquetas:
:
financiación
,
catalunya
,
ccaa
12
2
0
K
137
actualidad
7 comentarios
12
2
0
K
137
actualidad
#2
Indiana.Collons
*
Menudo papelón para MJ Montero como candidata a la Junta de Andalucía después de haber planteado este esperpento de financiación autonómica.
Y a ver con qué cara se presentan luego los de Compromís, Més per Mallorca, la chunta o Más Madrid a las autonómicas como voten a favor de esto en el congreso
3
K
30
#6
obmultimedia
#2
Esperpento es darle las dinero de lo que pedia Moreno Bonilla... aja.
0
K
11
#1
Gadfly
Éxito total
3
K
29
#3
bronco1890
#1
Por supuesto, cumple su objetivo de mantener a Sánchez en la poltrona un año más.
2
K
34
#4
Abril_2025
*
Pues a mí me parece un plan muy bueno, que soluciona muchos de los problemas históricos.
valenciaplaza.com/valenciaplaza/comunitat-valenciana1/la-propuesta-de-
Si vemos la imagen, el paso del azul al rojo deja un presupuesto por habitante mucho más igualitario y ofrece muchos más recursos a las Baleares y Comunidad Valenciana que llevan siendo las grandes puteadas varios años.
La vieja financiación tiene una variación del 25% mientras que la nueva lo baja al 10%
Supongo que las comunidades iban con el no ya preparado y ni siquiera se han mirado dos veces la propuesta.
2
K
24
#5
yarkyark
*
#4
A mi me parece que si vas a aprobar un plan de financiación que afecta todos, al menos deberías preguntarles no pactarlo con uno y los demás a tragar , ¿No te parece?
Que hasta las comunidades del PSOE se hayan puesto en contra (sobre todo una históricamente PSOE como Asturias) debería hacer pensar un poco a Sánchez que a lo mejor no es buena idea.
1
K
18
#7
pirat
En València la peperia se queja de infrafinanción solo cuando no gobierna el estado... que han tenido ocasiones de sobra para retocar el sistema y ahora se negarán a mejorar su financiación, perjudicando a la ciudadanía, porque la ha tocado un catalán...
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
