Cultura concede a la Fundación Franco cinco días más para presentar alegaciones a su extinción

El Ministerio de Cultura ha concedido a la Fundación Francisco Franco más tiempo para presentar alegaciones ante el inicio del proceso para su extinción judicial, informa EFE. Finalmente, serán cinco días hábiles más -hasta el próximo 24 de noviembre- y no diez, como había reclamado la entidad.

Mountains #1 Mountains
50 Años después de la muerte del dictador en la cama.. se va a proceder a disolver su fundación..
Supercinexin #2 Supercinexin
Deberían entrar unos jóvenes de ultraizquierda armados con subfusiles, ponerlos a todos en un rincón de la sala y vaciar cargadores sobre ellos. Hala, asociación extinguida. ¡Sin tanto papeleo ni funcionarios del Estado!

Suena burro,.pero es el procedimiento estándar que éstos hijos de puta utilizaban con las asociaciones que no les gustaban, ¿no? Como los abogados laboralistas, por ejemplo. Entra perfectamente dentro de sus preferencias, de su ideología, de su manera de ver el mundo, de su moral y de su forma de vida. Seguro que lo entenderían.

Afortunadamente para ellos, la izquierda en su conjunto tiene más humanidad y moral que todos los fascistas de mierda juntos, por muchas misas que vayan.
Uge1966 #3 Uge1966
Amén.
#4 Juanjolo *
El ministerio de cultura ademas van con recochineo. Este gobierno está diciendo: "pa totalitarios, nosotros"
Karadecul0 #5 Karadecul0
Hasta el 20-N :troll:
