La cultura del bulo y el avance de la xenofobia en Euskadi

En un contexto en que cogen fuerza las ideas racistas y xenófobas, también en Euskadi el racismo ha pasado de latente a explícito: ya no sorprende ver pegatinas, pintadas o escuchar continuamente discursos que criminalizan a migrantes en espacios públicos. Con frecuencia, se escuchan conversaciones sobre el riesgo que supone para “la gente local” coexistir con otras poblaciones, siendo especialmente criminalizada la magrebí. Un ejemplo de este halo de violencia que ha llegado ya al plano físico son los grupos mal llamados “patrullas vecinales”.