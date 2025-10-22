edición general
La cultura del bulo y el avance de la xenofobia en Euskadi

En un contexto en que cogen fuerza las ideas racistas y xenófobas, también en Euskadi el racismo ha pasado de latente a explícito: ya no sorprende ver pegatinas, pintadas o escuchar continuamente discursos que criminalizan a migrantes en espacios públicos. Con frecuencia, se escuchan conversaciones sobre el riesgo que supone para “la gente local” coexistir con otras poblaciones, siendo especialmente criminalizada la magrebí. Un ejemplo de este halo de violencia que ha llegado ya al plano físico son los grupos mal llamados “patrullas vecinales”.

comentarios
#3 mcfgdbbn3
Lo que también hay es una sensación de impunidad con cierto tipo de delincuencia, una forma de atajar estos bulos es actuando en el sustrato donde crecen. Si la ley atara de pies y manos a los jueces para que no les dejen en la calle, no habría tantos robos y con ello no sería tan fácil sembrar estos bulos.
0 K 12
#1 Tailgunner
La extrema derecha, el fascismo puro y duro, lleva siglos instaurado en el país vasco, llegando a su pico más alto cuando parte de ellos empezaron a asesinar a españoles y aplaudidos por centenas de miles incluso hasta en la actualidad. Dónde está la "noticia" en esta noticia? Que un terruño lleno de fascistas no qukeren extranjeros? Vaya novedad, me pinchas y no sangro...
4 K 10
#2 Robe7064 *
Sin ánimo de minimizar el racismo y fascismo nuevos, me parece mal minimizar los viejos. No fueron precisamente los de Vox los inventores de "maketo" ni los jóvenes fachas de ahora los que mataban por Euskal Herria
0 K 8

