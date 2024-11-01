edición general
2 meneos
28 clics
El culto contemporáneo a la autenticidad: postureo versión 2.0

El culto contemporáneo a la autenticidad: postureo versión 2.0

«Sé tú mismo/a». La frase, repetida hasta el agotamiento en múltiples ámbitos, parece el colofón luminoso de varios siglos de lucha por la emancipación individual. Sin embargo, pensado un poco a mala hostia, la consigna tiene algo de mandato paradójico: sé auténtico, pero hazlo dentro de un repertorio muy concreto de poses, ideas y opiniones algoritmizadas. Hoy «ser uno mismo» suele significar consumir como los demás, indignarse por los mismos asuntos, vestir con el mismo descuido estudiado y documentar con el mismo lenguaje visual las...

| etiquetas: postureo , autenticidad , individualismo , sé tú mismo
2 0 0 K 34 cultura
4 comentarios
2 0 0 K 34 cultura
DrEvil #1 DrEvil
Sé tú mismo. Exactamente igual que todos los demás :troll:
1 K 23
#4 Seat127
#1 excepto los cosplayers, que tienen que ser más Goku, Naruto o Pikachu :troll:
0 K 8
capitan__nemo #3 capitan__nemo *
Sé tu mismo. Si eres ignorante, racista, machista, aporofobo, xenofobo, nazi, ... no te molestes o esfuerces en aprender, leer, cambiar, no te avergueces, sé tu mismo, be real.
0 K 19
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Jotdown me suele producir vergüenza ajena
0 K 13

menéame