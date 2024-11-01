edición general
Por culpa de Trump, Berlín busca nuevos proveedores de gas en Oriente Medio [DEU]

La situación es la más grave en mucho tiempo: las instalaciones de almacenamiento de gas de Alemania están a menos de un tercio de su capacidad, y el invierno está lejos de terminar. El gobierno federal intenta restarle importancia: «Estamos monitoreando la situación a diario», asegura la ministra federal de Economía, Katherina Reiche (CDU). Reiche afirma que no hay motivo de preocupación(..) con casi cada barco cargado de gas que atraca en la costa alemana, aumenta la dependencia de EE. UU.

#3 carraxe
Que hablen con Rusia

#4 azathothruna
#3 Que no.
Que se molesta el maestro de la raza aria, el tio que usa bronceado en aerosol color naranja

#5 carraxe
#4 A ver si les vuelan el otro gasoducto que les queda, y nos echamos una risa a su costa

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Gracias a Trump – Berlín busca nuevos proveedores de gas en Oriente Medio

No entiendo por se hace microblogging

#2 nemeame
Podrían aprovecharse de nuestros gaseoductos que conectan con Argelia, pero claro, nuestros amigos franceses no quieren que nos conectemos con el resto de Europa


