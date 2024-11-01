edición general
Cuerva culmina la central hidroeléctrica de Rules en Granada con una inversión de 4,5 millones

Ubicada junto al embalse de Rules, la instalación está diseñada para producir en torno a 24.000 MWh al año, una cantidad suficiente para abastecer el consumo eléctrico de más de 6.000 hogares, y permitirá evitar la emisión de aproximadamente 11.000 toneladas de CO2 anuales. Se trata de una infraestructura que refuerza el papel de la energía hidráulica como tecnología clave en la transición energética por su capacidad de aportar estabilidad y flexibilidad al sistema eléctrico.

6 comentarios
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
La envío no por la potencia instalada que son sólo 4 MW, sino por la idea de aprovechar un embalse ya construido cuya finalidad no es hidroelectrica y poner por poco dinero una pequeña central asociada.
cuervaenergia.com/es/comunidad/hitos-energeticos/la-honra-del-legado-f

Los permisos para que se iniciara la instalación han tardado más de 10 años
#3 poxemita
#1 ese embalse solo sirve para hacer vela, no tiene conducciones para dedicar el agua al consumo humano o al regadío.
#5 parladoiro
#3 le da reserva al azud aguas abajo. 5 m/s que salen del embalse y no pasan del azud.
#6 parladoiro
#4 el embalses mantiene igual el caudal ecológico, otra cosa es que los consumos del azud aguas abajo es idéntico al caudal ecológico(delincuentes). Si se paga más por la electricidad el agua desembalsada será superior al consumo del azud.
#2 parladoiro
A ver si el precio de la electricidad hace que el Guadalfeo vuelva a llegar al mar.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Esa es otra de las ventajas de estas mini centrales, que permiten mantener un caudal hidrológico constante.
Según los datos son 6.000 horas al año de desembalse
