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Las cucarachas monógamas se comen las alas para evitar que la pareja salga del nido y se líe con otros

En el ámbito del comportamiento humano, podríamos definir las relaciones tóxicas como vínculos afectivos destructivos basados en el control, la manipulación y la dependencia que erosiona la salud mental y, en ocasiones, la física. Pero ¿existe una analogía en el reino animal? Según un reciente estudio publicado en la revista Royal Society Open Science, sí. Desde luego, parece difícil encontrar un ejemplo mejor que el de las cucarachas Salganea taiwanensis, cuya monogamia extrema es realmente llamativa.

| etiquetas: cucaracha , monógama , ala , nido
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5 comentarios
9 0 0 K 114 Biologia
FunFrock #1 FunFrock
Es el equivalente a engordar cuando empiezas una relación
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
Gregorio Samsa aprueba este envío.
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Kantinero #4 Kantinero
Joder, son incluso más celosas que mi ex
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Moderdonia #5 Moderdonia *
-Paco, una cucaracha. Echa insecticida.
-...
-A mi madre no, imbécil.
-Ni pestañea, la hija de puta.

-¡OH, CAPITÁN, MI CAPITÁN!
-Paco, no disimules: ¡bájate de la mesita y mata esa puta cucaracha!
-Jo.
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tusitala #2 tusitala
Tan monógamas no son, a la fuerza ahorcan
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menéame