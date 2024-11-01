Las cucarachas monógamas se comen las alas para evitar que la pareja salga del nido y se líe con otros

En el ámbito del comportamiento humano, podríamos definir las relaciones tóxicas como vínculos afectivos destructivos basados en el control, la manipulación y la dependencia que erosiona la salud mental y, en ocasiones, la física. Pero ¿existe una analogía en el reino animal? Según un reciente estudio publicado en la revista Royal Society Open Science, sí. Desde luego, parece difícil encontrar un ejemplo mejor que el de las cucarachas Salganea taiwanensis, cuya monogamia extrema es realmente llamativa.