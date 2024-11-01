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Cuba sufre un apagón total del sistema eléctrico
La isla de Cuba ha sufrido este lunes una caída total del suministro eléctrico...
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cuba
,
energía
,
apagón
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#6
Meneador_Compulsivo
A mi me preocupa el nieto del camarada Fidel porque se le va a estropear el cochazo de no usarlo.
2
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#1
YSiguesLeyendo
los casoplones donde viven los milicos dirigentes del país NO han sufrido ningún apagón... así que la culpa es del bloqueo de los Gusanos, no? ya, ya...
2
K
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#2
mikhailkalinin
*
Bien está que el imperialismo, el bloqueo y todo lo demás. Pero en previsión de esto, podrían haber hablado con China para planificar la transición energética. Al final va a caer la revolución por la incompetencia de los líderes debido a la corrupción y el clientelismo.
1
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#5
Mildranx
#2
los chinos hace tiempo que dejaron de ayudar por la ineficiencia y corrupción
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#3
Huginn
Negativo por este comentario chorra.
0
K
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#8
Findeton
Ahora se viene una Cuba Libre de la tiranía comunista.
0
K
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#4
Spirito
*
#0
Hoy te estás superando en perlas ¡Eh, pájaro!
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K
9
#7
Format_C
El fin de la revolución es la unión eléctrica
0
K
7
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8
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