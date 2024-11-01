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Cuba sufre un apagón total del sistema eléctrico

Cuba sufre un apagón total del sistema eléctrico

La isla de Cuba ha sufrido este lunes una caída total del suministro eléctrico...

| etiquetas: cuba , energía , apagón
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8 comentarios
11 2 1 K 137 actualidad
Meneador_Compulsivo #6 Meneador_Compulsivo
A mi me preocupa el nieto del camarada Fidel porque se le va a estropear el cochazo de no usarlo.
2 K 45
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
los casoplones donde viven los milicos dirigentes del país NO han sufrido ningún apagón... así que la culpa es del bloqueo de los Gusanos, no? ya, ya...
2 K 43
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin *
Bien está que el imperialismo, el bloqueo y todo lo demás. Pero en previsión de esto, podrían haber hablado con China para planificar la transición energética. Al final va a caer la revolución por la incompetencia de los líderes debido a la corrupción y el clientelismo.
1 K 20
Mildranx #5 Mildranx
#2 los chinos hace tiempo que dejaron de ayudar por la ineficiencia y corrupción
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Huginn #3 Huginn
Negativo por este comentario chorra.
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Findeton #8 Findeton
Ahora se viene una Cuba Libre de la tiranía comunista.
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Spirito #4 Spirito *
#0 Hoy te estás superando en perlas ¡Eh, pájaro!
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Format_C #7 Format_C
El fin de la revolución es la unión eléctrica
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menéame