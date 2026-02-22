edición general
12 meneos
24 clics
Cuba, al borde de la parálisis: “Siento que es el final de la película”

Cuba, al borde de la parálisis: “Siento que es el final de la película”

En La Habana de la asfixia petrolera impuesta por Estados Unidos amanece con el olor a humo de la quema de basuras que se acumulan en la calle. Apenas pasan coches por el hermoso y largo Malecón, pegado a un mar sin barcos, y se ve gente caminando en silencio. Cada día, la mayoría de los cubanos sale a la calle a inventar, como ellos llaman a buscar todos los métodos posibles para sobrevivir en las condiciones extremas que soportan desde hace años.

| etiquetas: cuba , parálisis , película , embargo , eeuu , turismo , trump
10 2 0 K 115 actualidad
11 comentarios
10 2 0 K 115 actualidad
Comentarios destacados:      
YSiguesLeyendo #10 YSiguesLeyendo
gente muy floja viviendo de los chanchullos de la oligarquía militar y castrista cubana por el mundo en base a "canasta básica" de alimentos, educación "gratis", etc... pensando que todo eso era como maná que les caía del cielo... y ahora llorando por los rincones pidiendo que llegue un nuevo maná del cielo en forma de "ayuda al desarrollo" que les vuelva a "salvar". lo de ponerse a trabajar, buscar fuentes y recursos propios y dejar de ser tan…   » ver todo el comentario
0 K 13
#11 javi618
#6 Qué tendrá que ver…
0 K 10
#5 javi618
¿Y convocar elecciones libres qué tal?
0 K 10
#6 euquesei
#5 Cuando EEUU bloquee otras dictaduras y no les venda armas.
0 K 7
#1 Borgiano
Otro éxito del comunismo
9 K -7
D303 #2 D303 *
#1 Otro éxito de la dictadura de EE.UU. Cuba lleva mas de 50 años con un bloqueo socio económico brutal, porque a EE.UU. no le importan los cubanos, ni los venezolanos, iraquíes, afganos, libios, somalíes, le interesa lo que pueda conseguir su economía de ese territorio o en lo que puede ayudar la tragedia de un país a sus corporaciones. Primero lo intento a las malas con Bahía de Cochinos luego con diversos intentos de asesinar a Castro y como vio que no podía con el comunismo los aisló. Y si piensas que me equivoco dime en que ha cambiado el gobierno venezolano tras el secuestro de Maduro.
Si quieres ver éxitos del comunismo fíjate en China, Vietnam o Laos.
5 K 64
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
#1 Bueno, esto realmente parece un éxito del capitalismo violado y corrupto de los EE.UU. aniquilando a un país que no les gusta.

Tanto rollo tenéis con el capitalismo, pues al menos respetadlo.
4 K 54
mecheroconluz #4 mecheroconluz
#1 En realidad es otro éxito del capitalismo. Más concretamente del ultracapitalismo de Estados Unidos.
1 K 25
OCLuis #7 OCLuis
#1 Del capitalismo. El éxito ha sido del capitalismo, de sus métodos inhumanos y de la impunidad y la corrupción que siempre lleva adosados.
1 K 21
#8 mancebador
#1 Vaya suicida eres poniendo aquí este comentario xD
0 K 10
sotillo #9 sotillo
#1 Es otro éxito de nuestro modelo democrático , los cubanos por lo menos tienen la suerte, de momento, de no ser atacados, masacrados y perseguidos para exterminarlos como a los palestinos, es lo que tiene ser obstáculo para los intereses de los más poderosos, dentro de lo que es viendo lo que hace Estados Unidos con otros muchos países diría que incluso tienen suerte
0 K 10

menéame