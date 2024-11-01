edición general
Cuando trabajar no basta: la pobreza en España se vuelve estructural

«España es uno de los pocos países europeos donde la pobreza no ha disminuido durante periodos de crecimiento económico. Eso indica que no hablamos de un problema coyuntural, sino de una desigualdad estructural». «Tener hijos te integra en la sociedad, pero también aumenta el riesgo de pobreza. Es una paradoja: más conexiones sociales, pero más vulnerabilidad económica». Uno de los temas recurrentes fue la pobreza invisible, esa que no siempre se reconoce ni se ve: «hay muchas personas que no se acercan a los servicios sociales por vergüenza».

Febrero2034 #7 Febrero2034
#3 El comentario tipico cuando se dice q las cosas van mal, es q los otros lo harian peor. No se, a lo mejor es que no sabes pensar de otra manera.
Con el PP-Vox será peor... por lo tanto ¿tengo q seguir asumiendo q se va empobrecer todo pero como es con el PSOE es mejor? ¿solo sabes pensar en binario?
Febrero2034 #1 Febrero2034
Vamos como un cobete
#3 MetalAgm
#1 Tranquilo, que Santi y Frijolito te lo arreglan en cuanto llegen al gobierno... ah, que igual ahi el cobete revienta... del PSOE se espera poco, pero si alguien espera algo de VOX y PP que se agarre bien fuerte al asiento porque llegan curvas de mas de 90º...
Sergio_ftv #10 Sergio_ftv
#3 Has dado con la razón de las actuaciones de las cloacas a base de falsas denuncias del ppvox contra cierto partido.
UsuarioXY #5 UsuarioXY
Haz que pase.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
A los fachapobres no parece preocuparles mucho y están deseando votar para que estas cifras empeoren.

Y no discuto los datos, por más que de vez en cuando alguno suelte la tontería de "los datos son fachas", no, los datos no son fachas, lo que es de facha malnacido es criticar una situación mala como herramienta para que gobierne quien la va a empeorar.
UsuarioXY #6 UsuarioXY
#4 los datos son rojelios.
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#6 No, los datos no son ni una cosa ni otra. Otra cosa es el uso que se haga de ellos, pero es comprensible que haya quien no sea capaz de distinguir una cosa de otra.
BlackDog #9 BlackDog
#4 A ver, es que el PSOE y sus socios llevan 8 años gobernando... puedes matizar la noticia o poner todos tus pero que quieras, pero si llevase el PP 8 años y saliera esta noticia entendería perfectamente la critica al PP igual que es lógico que se culpe de esto al partido que lleva gobernando 8 años.
#11 Mesopotámico
#4 Los fachapobres quieren dejar de ser pobres, y con este gobierno lo unico que ha hecho es empobrecernos cada vez más y más
#2 Leon_Bocanegra
Tener hijos te integra en la sociedad, pero también aumenta el riesgo de pobreza


Ya estamos encendiendo la boosterfelixseñal!
