Cuando trabajar no basta: la pobreza en España se vuelve estructural

«España es uno de los pocos países europeos donde la pobreza no ha disminuido durante periodos de crecimiento económico. Eso indica que no hablamos de un problema coyuntural, sino de una desigualdad estructural». «Tener hijos te integra en la sociedad, pero también aumenta el riesgo de pobreza. Es una paradoja: más conexiones sociales, pero más vulnerabilidad económica». Uno de los temas recurrentes fue la pobreza invisible, esa que no siempre se reconoce ni se ve: «hay muchas personas que no se acercan a los servicios sociales por vergüenza».