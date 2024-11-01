Cuando trabajar no basta: la pobreza en España se vuelve estructural

«España es uno de los pocos países europeos donde la pobreza no ha disminuido durante periodos de crecimiento económico. Eso indica que no hablamos de un problema coyuntural, sino de una desigualdad estructural». «Tener hijos te integra en la sociedad, pero también aumenta el riesgo de pobreza. Es una paradoja: más conexiones sociales, pero más vulnerabilidad económica». Uno de los temas recurrentes fue la pobreza invisible, esa que no siempre se reconoce ni se ve: «hay muchas personas que no se acercan a los servicios sociales por vergüenza».
| etiquetas: españa , sociedad , trabajo , pobreza
Con el PP-Vox será peor... por lo tanto ¿tengo q seguir asumiendo q se va empobrecer todo pero como es con el PSOE es mejor? ¿solo sabes pensar en binario?
Y no discuto los datos, por más que de vez en cuando alguno suelte la tontería de "los datos son fachas", no, los datos no son fachas, lo que es de facha malnacido es criticar una situación mala como herramienta para que gobierne quien la va a empeorar.
Ya estamos encendiendo la boosterfelixseñal!