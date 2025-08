Cuando la Seguridad Social es tu casero y pretende desahuciarte, pero no piensas permitirlo

Durante 18 años, 28 familias han vivido en pisos propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en bloques situados en distintos barrios de la capital: Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico. Ahora se enfrentan a lo que llaman un “desahucio invisible”, la no renovación de sus contratos y una expulsión silenciosa de lo que fue su hogar en las dos últimas décadas. Pero han decidido que su salida no va a ser silenciosa. Es más, no tienen pensado irse. Las 28 familias se han organizado en el Sindicato de Inquilinas de Madrid