Cuando los presuntos patriotas se ponen de rodillas ante Trump

El principal argumento de Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez quedó desactivado. “No podemos quedarnos solos. No podemos quedar aislados”, había dicho el líder del PP. Emmanuel Macron, António Costa y hasta Friedrich Merz se apresuraron a afirmar que no van a dejar solo al presidente del Gobierno español frente a la ira de Donald Trump. No tenían alternativa. Una cosa es aceptar ser humillados en público por el presidente de EEUU y otra m dejar que sea Trump quien decida cómo deben funcionar las instituciones de la UE

freeclimb #1 freeclimb
El nacionalismo español, o al menos algunos de sus más eximios seguidores, han preferido elegir el papel de los cachorros que mueven la cola cuando tienen cerca al amo y esperan recibir comida. Son prácticamente los únicos en Europa que conceden a Trump el beneficio de la duda. Cuentan con una ventaja con respecto al tiempo anterior al Derecho internacional contemporáneo. A los traidores ya no se les cuelga de las farolas.
Niessuh #5 Niessuh *
#1 Les viene de sus ancestros. Cuando terminó la segunda guerra mundial, el gobierno de Franco hizo lo imposible para que se olvidase su alianza con el nazismo y que se les viese como aliados vencedores contra las hordas comunistas, en un ejercicio de sumisión absoluto. Consiguieron salvar los muebles y perdurar cuarenta años. Desde entonces para ellos Estados Unidos es el faro de occidente y ellos sus vasallos
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Feijóo tiene su propia teoría al respecto: “Antes del Derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen”. El Derecho internacional y los derechos humanos son conceptos indisolubles, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Todos los tratados internacionales aprobados desde 1945, incluidas las Convenciones de Ginebra, se basan en principios como la soberanía de los estados y el respeto de los derechos humanos tanto en tiempo de paz como de guerra. No permiten que un dirigente político, sea Trump o Feijóo, decida por su cuenta cuando hay que aplicar excepciones.

Y que esta medianía haya sido el candidato más votado.
#7 luckyy
#2 Si NarcoFeijó estuviera gobernando ya se abría hecho la foto en las Azores y hablando en modo subnormal con acento americano
Pepepaco #3 Pepepaco
Patriotas de hojalata.
Por ir en contra del gobierno son capaces de ir en contra de su país.
#4 meneametemp
Y son patriotas, pero del dinero. Siempre lo han sido.
Sinfonico #6 Sinfonico
No saben vivir de otra forma que no sea lamiendo el culo a alguien, porque por sí solos no tienen valor, son auténticos inútiles que necesitan un amo qué les diga lo que está bien y está mal.... en resumen, les falta un hervor
cocolisto #9 cocolisto
Serviles de 1°.Esta tipo de calaña son los que se inhibieron ante el paso de las tropas francesas.Lo volverían hacer.Lo están haciendo.
#8 tierramar *
El sometimiento a EEUU y las bases americanas en suelo español es herencia del franquismo; valientes patriotas, en realidad, unos vendepatrias!
www.meneame.net/m/cultura/pasado-presente-bases-militares-americanas-e Pasado y presente de las bases militares americanas en España. 1944-2016
