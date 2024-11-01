Cuando los presuntos patriotas se ponen de rodillas ante Trump

El principal argumento de Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez quedó desactivado. “No podemos quedarnos solos. No podemos quedar aislados”, había dicho el líder del PP. Emmanuel Macron, António Costa y hasta Friedrich Merz se apresuraron a afirmar que no van a dejar solo al presidente del Gobierno español frente a la ira de Donald Trump. No tenían alternativa. Una cosa es aceptar ser humillados en público por el presidente de EEUU y otra m dejar que sea Trump quien decida cómo deben funcionar las instituciones de la UE
| etiquetas: patriotas , arrodillados , trump , eeuu , españa , guerra , iran
Y que esta medianía haya sido el candidato más votado.
Por ir en contra del gobierno son capaces de ir en contra de su país.
www.meneame.net/m/cultura/pasado-presente-bases-militares-americanas-e Pasado y presente de las bases militares americanas en España. 1944-2016