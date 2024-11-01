edición general
Cuando el mar decide que no vas a comprarte ese coche japonés que tanto quieres: el día que un cargamento entero llegó a Vladivostok congelado por dentro y por fuera

En diciembre de 2021, el ro-ro ‘Sun Rio’ atracó en el puerto ruso de Vladivostok con una estampa difícil de olvidar: cientos de coches japoneses usados y nuevos, completamente encapsulados en hielo. No era escarcha superficial, era una costra sólida, compacta, fruto de una tormenta invernal extrema en el mar del Japón que convirtió un viaje que iba a ser rutinario en una pesadilla logística. El fenómeno tiene nombre y no es raro en esas latitudes: “glaseado marino”. Con temperaturas por debajo de -15 ºC y vientos fuertes, el agua de mar que...

2 comentarios
Urasandi
Ese tal ‘Sun Rio’ no parece un ro-ro.
powernergia
Esperarían a la primavera.
