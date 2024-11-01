edición general
Cuando Himmler se mareó en Las Ventas ante la crueldad del espectáculo taurino

Algo más de un siglo y medio de nuestra historia contemporánea revisa la exposición que desde el pasado mes de marzo y hasta el próximo 23 de julio se ofrece en La Arquería de los Nuevos Ministerios de Madrid bajo el título El tragaluz democrático. Políticas de vida y muerte en el Estado español 1868-1976. Organizada por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la muestra se divide en tres módulos.

Torrezzno #2 Torrezzno
Gasear personas y experimentar con ellas bien. Los toros barbarie xD
5 K 78
azathothruna #4 azathothruna
#2 Creo que antes de llegar al gaseo, intento "metodos mongoles"
Tambien le hizo mal el estomaguito :troll:
0 K 15
GeneWilder #11 GeneWilder
#2 Muy germánico todo.
0 K 10
capitan__nemo #12 capitan__nemo
#2 hay gente que le da grima o repelus ver sangre.
0 K 14
#1 poxemita
Sería animalista.
1 K 30
#3 ddomingo
Hitler era vegetariano y amante de los animales.
1 K 23
azathothruna #5 azathothruna
#3 Los animales lo amaban a el?
Y los vegetales?
0 K 15
#6 Pivorexico
#3 Hitler era un pedorro , tan solo llevaba una dieta que en ese tiempo se consideraba beneficiosa,, para el tema de los gases y problemas estomacales .
0 K 12
#9 ddomingo
#7 y mal pintor.
1 K 25
Charles_Dexter_Ward #10 Charles_Dexter_Ward
#9 Siempre le echaron para atrás por sus errores en perspectiva.
0 K 20
alfre2 #8 alfre2
Los mejores rituales de sacrificio, los de Madriz
0 K 11

