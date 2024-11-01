Cuando Himmler se mareó en Las Ventas ante la crueldad del espectáculo taurino

Algo más de un siglo y medio de nuestra historia contemporánea revisa la exposición que desde el pasado mes de marzo y hasta el próximo 23 de julio se ofrece en La Arquería de los Nuevos Ministerios de Madrid bajo el título El tragaluz democrático. Políticas de vida y muerte en el Estado español 1868-1976. Organizada por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la muestra se divide en tres módulos.